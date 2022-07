അവസാന ഓവറിന്റെ ടെൻഷനിൽ ‘മതിലിനും ഇളക്കം’; ദ്രാവിഡിന്റെ വിഡിയോ വൈറൽ

പോർട്ട് ഓഫ് സ്പെയിൻ ∙ ആവേശം അവസാന പന്തോളമെത്തിയ ത്രില്ലർ പോരാട്ടത്തിനിടെ ടെൻഷനടിച്ച് ഇന്ത്യൻ പരിശീലകൻ രാഹുൽ ദ്രാവിഡും. വെസ്റ്റിൻഡീസും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ഒന്നാം ഏകദിനത്തിനിടെ പവലിയനിൽനിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദ നിമിഷങ്ങൾ ബിസിസിഐയാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. മത്സരത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ഇരു ടീമുകളും വിജയത്തിനായി പോരാടുമ്പോൾ ആശങ്ക നിറഞ്ഞ മുഖവുമായി പവലിയനിലിരിക്കുന്ന ദ്രാവിഡിനെ വിഡിയോയിൽ കാണാം. ഇഷാൻ കിഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളും വിൻഡീസ് താരങ്ങളും സഹതാരങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും വിഡിയോയിലുണ്ട്.

മത്സരത്തിൽ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യ നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ ഏഴു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 308 റൺസാണ് നേടിയത്. വെസ്റ്റിൻഡീസിന്റെ മറുപടി 50 ഓവറിൽ ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 305 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു.

മുഹമ്മദ് സിറാജ് എറിഞ്ഞ അവസാന ഓവറിൽ വിൻഡീസിന് വിജയത്തിലേക്കു വേണ്ടിയിരുന്നത് 15 റൺസാണ്. തകർത്തടിച്ച് വിൻഡീസിനെ വിജയത്തിന്റെ വക്കിലെത്തിച്ച റൊമാരിയോ ഷെപ്പേർഡ് (39 നോട്ടൗട്ട്), അകീൽ ഹുസൈൻ (33 നോട്ടൗട്ട്) എന്നിവരായിരുന്നു ക്രീസിൽ. ഈ ഓവറിൽ 11 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്താണ് ഇന്ത്യ വിജയം പിടിച്ചെടുത്തത്.

English Summary: Rahul Dravid, Ishan Kishan's animated reactions in dressing room during Siraj's last over in Ind vs WI 1st ODI