400 റൺസ് ക്ലബ്ബിൽ നോർത്തീസ്റ്റും; ടീം ഡിക്ലയർ ചെയ്തതിനാൽ ലാറയുടെ റെക്കോർഡ് നഷ്ടം

ലണ്ടൻ ∙ ഇംഗ്ലിഷ് കൗണ്ടി ക്രിക്കറ്റിൽ ‘ക്വാഡ്രപ്പ്ൾ സെഞ്ചറി’യടിച്ച് ഗ്ലമോർഗൻ താരം സാം നോർത്തീസ്റ്റ്. ലെസ്റ്റർഷെറിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ നോർത്തീസ്റ്റ് പുറത്താകാതെ 410 റൺസെടുത്തു. ടീം 5 വിക്കറ്റിന് 795 റൺസ് എന്ന നിലയിൽ ഡിക്ലയർ ചെയ്തതിനാൽ കൗണ്ടി ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോറായ ബ്രയൻ ലാറയുടെ 501 റൺസ് മറികടക്കാൻ നോർത്തീസ്റ്റിന് അവസരം ലഭിച്ചില്ല. 1994ൽ വാർവിക്‌ഷെറിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ലാറയുടെ പ്രകടനം.

450 പന്തുകൾ നേരിട്ട മുപ്പത്തിരണ്ടുകാരനായ നോർത്തീസ്റ്റ്, 45 ഫോറുകളും മൂന്നു സിക്സറുകളും സഹിതമാണ് 410 റൺസെടുത്തത്. ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു താരത്തിന്റെ ഉയർന്ന സ്കോർ കൂടിയാണ് നോർത്തീസ്റ്റ് കുറിച്ചത്. 2004ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ വെസ്റ്റിൻഡീസിനായി ബ്രയാൻ ലാറ തന്നെ പുറത്താകാതെ നേടിയ 400 റൺസിന്റെ റെക്കോർഡാണ് നോർത്തീസ്റ്റ് തകർത്തത്. എക്കാലത്തേയും ഉയർന്ന ഒൻപതാമത്തെ സ്കോർ കൂടിയാണിത്.

ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇതിനു മുൻപ് 400 റൺസ് പിന്നിട്ടിട്ടുള്ളത് എട്ടു പേർ മാത്രമാണ്. ബ്രയാൻ ലാറയും ഓസ്ട്രേലിയക്കാരൻ ബിൽ പോൻസ്ഫോർഡും രണ്ടു തവണ വീതം 400 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. 1920കളിൽ വിക്ടോറിയയ്ക്കു വേണ്ടി കളിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു പോൻസ്ഫോർഡിന്റെ നേട്ടം.

കൗണ്ടി ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു ഇന്നിങ്സിൽ 400 റൺസ് നേടുന്ന നാലാമത്തെ താരം കൂടിയാണ് നോർത്തീസ്റ്റ്. നോർത്തീസ്റ്റിനും ബ്രയാൻ ലാറയ്ക്കും പുറമെ ആർച്ചി മക്‌ലാരെൻ 1895ലും (434), ഗ്രെയിം ഹിക്ക് 1988ലും (405) ഈ നാഴികക്കല്ലു പിന്നിട്ടു.



English Summary: Glamorgan's Sam Northeast scripts history; becomes first batter since Brian Lara to score 400 in first-class innings