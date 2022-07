‘സഞ്ജു ഋഷഭ് പന്തല്ലെന്ന് ഓർക്കണം’; ഹൂഡയ്ക്കു മുൻപേ ഇറക്കിയതിൽ വിമർശനം

ഇസ്‍ലാമാബാദ് ∙ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിനെ ദീപക് ഹൂഡയ്ക്കു മുൻപേ കളത്തിലിറക്കിയതിൽ വിമർശനവുമായി പാക്കിസ്ഥാൻ മുൻ താരം ഡാനിഷ് കനേരിയ. ഋഷഭ് പന്തിനെ നേരത്തെ ഇറക്കുന്നതു മനസ്സിൽ വച്ചാണ് ഇന്ത്യ ഇത്തരമൊരു പരീക്ഷണം നടത്തിയതെങ്കിലും, സഞ്ജു പന്തല്ലെന്ന് കനേരിയ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പന്തിന്റെയും സഞ്ജുവിന്റെയും ബാറ്റിങ് ശൈലി വ്യത്യസ്തമാണെന്നും കനേരിയ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പോർട്ട് ഓഫ് സ്പെയിനിൽ നടന്ന ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ഇന്ത്യ മൂന്നു റൺസിനാണ് വിൻഡീസിനെ തോൽപ്പിച്ചത്. മത്സരത്തിൽ അഞ്ചാമനായി കളത്തിലിറങ്ങിയ സഞ്ജു 18 പന്തിൽനിന്ന് 12 റൺസ് മാത്രമെടുത്ത് പുറത്തായിരുന്നു. അംപയറുടെ തീരുമാനം സഞ്ജു റിവ്യൂ ചെയ്തെങ്കിലും, ‘അംപയേഴ്സ് കോളി’ൽ കുരുങ്ങി പുറത്തായി.

‘സഞ്ജു സാംസണിന് ഒരു അവസരം കൂടി ലഭിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തില്ല. റൊമാരിയോ ഷെപ്പേർഡിനു വിക്കറ്റ് സമ്മാനിച്ച് പുറത്താകും മുൻപ് സഞ്ജു തീർത്തും മോശം ഫോമിലാണ് ബാറ്റു ചെയ്തത്’’ – കനേരിയ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘‘പക്ഷേ, ഒരിക്കൽക്കൂടി ഞാൻ ഹൂഡയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഹൂഡയെ എന്തിനാണ് ബാറ്റിങ് ഓർഡറിൽ ആറാമനായി ഇറക്കിയത്? ശ്രേയസ് വൺഡൗണായും സൂര്യകുമാർ യാദവ് നാലാമനായും ഇറങ്ങുന്നത് ശരിയായ തീരുമാനമാണ്. പക്ഷേ ഹൂഡ സഞ്ജുവിനു മുൻപേ ഇറങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത്. ടീം മാനേജ്മെന്റ് ഋഷഭ് പന്തിനെ ഇറക്കുന്നതുപോലെ സഞ്ജുവിനെ നേരത്തെ ഇറക്കിയതാണെന്നു തോന്നുന്നു. പക്ഷേ, സഞ്ജു പന്തല്ലെന്ന് ഓർക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാറ്റിങ് ശൈലി തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്’ – കനേരിയ പറഞ്ഞു.

‘ദീപക് ഹൂഡയെ ബാറ്റിങ് ഓർഡറിൽ മുകളിലേക്കു കൊണ്ടുവരണം. മികച്ച ഫോമിൽ കളിക്കുന്ന നല്ലൊരു കളിക്കാരനാണ് ഹൂഡ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാറ്റിങ് പൊസിഷൻ വച്ച് ഇന്ത്യ കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്’ – കനേരിയ പറഞ്ഞു.

English Summary: 'Sanju ain't Rishabh Pant. His batting is completely different': Ex-Pakistan star