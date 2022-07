സ്ഥിരതയെ പഴിക്കാതെ സ്ഥിരമായി അവസരം കൊടുക്കൂ: സഞ്ജുവിനെ പിന്തുണച്ച് പാക്ക് താരം

ഇസ്‍ലാമാബാദ് ∙ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ടീമിൽ സ്ഥിരമായി അവസരം നൽകിയാൽ സഞ്ജു സാംസണിന്റെ തകർപ്പൻ പ്രകടനം കാണാമെന്ന് പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുൻ താരം ഡാനിഷ് കനേരിയ. വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിലെ സഞ്ജുവിന്റെ അർധസെഞ്ചറി പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെയാണ് കനേരിയയുടെ പരാമർശം. വിൻഡീസിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ 51 പന്തുകൾ നേരിട്ട് സഞ്ജു നേടിയ 54 റൺസ് ഇന്ത്യൻ വിജയത്തിൽ നിർണായകമായിരുന്നു. നാലാം വിക്കറ്റിൽ ശ്രേയസ് അയ്യർക്കൊപ്പം 99 റൺസ് കൂട്ടുകെട്ട് തീർക്കാനും സഞ്ജുവിനായി.

രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അവസരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടും സഞ്ജുവിന് അതു മുതലാക്കാനാകുന്നില്ലെന്ന വിമർശനങ്ങൾക്കിടെയാണ് കനേരിയ യുവതാരത്തിന് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

‘‘സഞ്ജു വളരെ മികച്ച കളിക്കാരനാണ്. അക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പക്ഷേ, അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ടീമിന് അകത്തും പുറത്തുമായി മാറിമാറി നിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ്. സഞ്ജുവിന് സ്ഥിരമായി അവസരം നൽകിയാൽ അദ്ദേഹം മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല’’ – കനേരിയ പറഞ്ഞു.

‘‘സഞ്ജു ബാറ്റു ചെയ്യുന്നതുതന്നെ അഴകുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ്. സുദീർഘമായ ഇന്നിങ്സുകൾ കളിക്കാനുള്ള മികവ് സഞ്ജുവിനുണ്ട്. വിൻഡീസിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ നല്ലൊരു ഇന്നിങ്സ് കളിക്കാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയാണ് സഞ്ജു എത്തിയതെന്നത് വ്യക്തമായിരുന്നു’ – കനേരിയ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സഞ്ജുവിന്റെ റണ്ണൗട്ട് നിർഭാഗ്യകരമായിപ്പോയെന്നും കനേരിയ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘‘രാജ്യാന്തര ഏകദിനത്തിൽ തന്റെ കന്നി അർധസെഞ്ചറി നേടാൻ സഞ്ജുവിനായി എന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. മികച്ച രീതിയിൽ കളിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം നിർഭാഗ്യകരമായ രീതിയിൽ റണ്ണൗട്ടായത്. സഞ്ജു തികച്ചും നിർഭാഗ്യവാനായിരുന്നുവെന്നു തന്നെ പറയണം. ദീപക് ഹൂഡയാണ് ആ റണ്ണിനായി സഞ്ജുവിനെ വിളിച്ചത്. സഞ്ജു പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുവരെ ഏറ്റവും മികവോടെയാണ് സഞ്ജു ക്രീസിൽ നിന്നത്’ – കനേരിയ പറഞ്ഞു.

English Summary: “If he gets consistent opportunities, he will deliver” - Danish Kaneria backs Sanju Samson to succeed in international cricket