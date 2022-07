ഗതി തിരിച്ചത് സഞ്ജു – അയ്യർ കൂട്ടുകെട്ട്; മത്സരശേഷം തുറന്നുപറഞ്ഞ് ക്യാപ്റ്റൻ ധവാൻ

പോർട്ട് ഓഫ് സ്പെയിൻ ∙ ഇന്ത്യ–വെസ്റ്റിൻഡീസ് രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ ടീമിനു വിജയം സമ്മാനിച്ചത് അക്ഷർ പട്ടേലിന്റെ ഐതിഹാസിക ബാറ്റിങ് പ്രകടനമാണെങ്കിലും, മത്സരത്തിന്റെ ഗതി തിരിച്ചത് നാലാം വിക്കറ്റിലെ സഞ്ജു സാംസൺ – ശ്രേയസ് അയ്യർ 99 റൺസ് കൂട്ടുകെട്ടാണെന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ ശിഖർ ധവാൻ. മത്സരശേഷം സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് മത്സരത്തിന്റെ ഗതി തിരിച്ചത് സഞ്ജു – അയ്യർ കൂട്ടുകെട്ടാണെന്ന ധവാന്റെ പരാമർശം. 79 റൺസിനിടെ മൂന്നു വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായി തകർച്ചയിലേക്കു നീങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഇരുവരും അർധസെഞ്ചുറി നേടിയിരുന്നു.

‘‘എല്ലാ അർഥത്തിലും ടീമെന്ന നിലയിൽ കൂട്ടായ പ്രകടനമായിരുന്നു ഇത്. ആത്മവിശ്വാസം കൈവിടാതെ വിജയത്തിലെത്താനായി എന്നത് വിസ്മയകരമാണ്. അയ്യർ, സഞ്ജു, അക്ഷർ.. എല്ലാവരും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. അരങ്ങേറ്റ മത്സരം കളിച്ച ആവേശ് ഖാൻ പോലും നിർണായക സമയത്തെടുത്ത ആ 10 റൺസ് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇതുപോലുള്ള വലിയ വേദികളിൽ സമ്മർദ്ദമില്ലാതെ കളിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കിയ ഐപിഎലിനു നന്ദി’ – മത്സരശേഷം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ധവാൻ പറഞ്ഞു.

‘‘നമ്മൾ നല്ലപോലെ ബോൾ ചെയ്തുവെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അവർക്ക് വളരെ മികച്ച തുടക്കമാണ് ലഭിച്ചത്. ഹോപ്പും പുരാനും മികച്ചുനിന്നു. അവർക്കു പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മളെക്കൊണ്ടും സാധിക്കുമെന്ന ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ മന്ദഗതിയിലാണ് തുടങ്ങിയത്. ശുഭ്മൻ നന്നായി ബാറ്റു ചെയ്തു. അയ്യർ – സാംസൺ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഗതി തിരിച്ചത്. ഇടയ്ക്കുണ്ടായ റണ്ണൗട്ട് നിർഭാഗ്യകരമായി. അതൊക്കെ കളിയുടെ ഭാഗമാണ്. ഇതെല്ലാം ഓരോ പാഠങ്ങളാണ്. 100–ാം ഏകദിനത്തിൽ സെഞ്ചറി നേടിയപ്പോൾ എനിക്ക് അതിയായ ആഹ്ലാദമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. അതേ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ ഹോപ്പിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ’ – ധവാൻ പറഞ്ഞു.

മത്സരത്തിൽ വിൻഡീസ് ഉയർത്തിയ 312 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യ രണ്ടു പന്തും രണ്ടു വിക്കറ്റും ബാക്കിയാക്കിയാണ് വിജയത്തിലെത്തിയത്. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും അർധസെഞ്ചറിയുമായി തിളങ്ങിയ ശ്രേയസ് അയ്യർ 63 റൺസെടുത്ത് പുറത്തായി. 71 പന്തിൽ നാലു ഫോറും ഒരു സിക്സും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അയ്യരുടെ ഇന്നിങ്സ്. റൺറേറ്റ് താഴാതെ തകർത്തടിച്ച സഞ്ജു 51 പന്തിൽ മൂന്നു വീതം സിക്സും ഫോറും സഹിതം 54 റൺസെടുത്തു. ഇരുവരും പുറത്തായ ശേഷം അവസാന ഓവറുകളിൽ അസാമാന്യ ബാറ്റിങ് വെടിക്കെട്ടുമായി തിളങ്ങിയ അക്ഷർ പട്ടേലാണ് മത്സരം ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനുകൂലമാക്കിയത്. അക്ഷർ 35 പന്തിൽനിന്ന് 64 റൺസെടുത്ത് പുറത്താകാതെ നിന്നു. മൂന്നു ഫോറും അഞ്ച് സിക്സും സഹിതമാണ് അക്ഷർ 64 റൺസെടുത്തത്.

English Summary: Not Axar Patel; Shikhar Dhawan Reckons Partnership Between Shreyas Iyer-Sanju Samson Made The Difference