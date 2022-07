ട്രിനി‍ഡാഡ്∙ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ ‘ദിൽ സ്കൂപ്പ്’ ഷോട്ടിന് ശ്രമിച്ച് പുറത്തായി ഇന്ത്യന്‍ ഓപ്പണര്‍ ശുഭ്മൻ ഗിൽ. ശ്രീലങ്കൻ ഓൾറൗണ്ടർ തിലകരത്നെ ദിൽഷൻ വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ക്രിക്കറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഷോട്ടാണിത്. മുട്ടുകുത്തിനിന്ന് വിക്കറ്റ് കീപ്പറെ മറികടന്നു വേണം ഈ ഷോട്ടിൽ പന്ത് ബൗണ്ടറി കടത്താൻ. പോർട്ട് ഓഫ് സ്പെയിനിൽ ജൂലൈ 24 ന് നടന്ന രണ്ടാം ഏകദിനത്തിലാണു ഗിൽ ‘ദിൽസ്കൂപ്പ്’ ഷോട്ടിനു ശ്രമിച്ചത്.

മികച്ച ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും ദിൽസ്കൂപ്പ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ ഗില്ലിനു കഴിയാതെ പോയി. വിൻഡ‍ീസ് ഉയർ‌ത്തിയ 312 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരുന്നതിനിടെ 16–ാം ഓവറിലായിരുന്നു സംഭവം. ഗില്ലിന്റെ പാളിയ ദിൽസ്കൂപ്പിൽ പന്ത് നേരെ ചെന്നത് വിൻഡീസ് ബ‌ോളറുടെ കയ്യിലേക്കായിരുന്നു. അനായാസം വിൻഡീസ് ബോളർ കൈൽ മേയർ‌സ് പന്ത് പിടിച്ചെടുത്തു. നിരാശയോടെ തന്റെ പുറത്താകൽ നോക്കിനിൽക്കുകയായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് ഗിൽ ചെയ്തത്.

പുറത്താകലിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. 49 പന്തുകൾ നേരിട്ട ശുഭ്മൻ ഗിൽ 43 റൺസെടുത്താണു പുറത്തായത്. ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത വിൻഡീസ് 50 ഓവറിൽ ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നേടിയത് 311 റൺസ്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഇന്ത്യ രണ്ടു പന്തുകൾ ബാക്കി നിൽ‌ക്കെ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ വിജയലക്ഷ്യം മറികടന്നു. ടീം ഇന്ത്യയ്ക്കായി ശ്രേയസ് അയ്യർ (63), സഞ്ജു സാംസൺ (54), അക്സർ പട്ടേൽ (64) എന്നിവർ അർധസെഞ്ചുറി നേടി. രണ്ടാം ജയത്തോടെ ഇന്ത്യ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി (2–0).

English Summary: Shubman Gill gets out in a bizarre way after mistiming an attempted scoop shot