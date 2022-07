‘‘ഇന്ത്യൻ ടീമിലെത്താൻ എന്നെങ്കിലും സാധിക്കുമോ? രണ്ടു വർഷം മുൻപ് അദ്ദേഹം അദ്ഭുതപ്പെട്ടു’’

മുംബൈ∙ പ്രതിഭാധാരാളിത്തമാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ദേശീയ ടീമിൽ കളിക്കാനുള്ള മികവും അര്‍ഹതയുമുള്ള കുറ‍ഞ്ഞത് 40 താരങ്ങളെങ്കിലും നിലവിൽ ബിസിസിഐയുടെ കൈവശമുണ്ട്. രണ്ടോ, അല്ലെങ്കില്‍ മൂന്നോ ടീമുകളെ ഒരേ സമയം രാജ്യത്തിനായി കളിക്കാൻ വിടാൻ വേണമെങ്കിൽ ബിസിസിഐയ്ക്കു സാധിക്കും. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ട്വന്റി20, ഏകദിന പരമ്പര കളിച്ച ടീമും വെസ്റ്റിൻഡീസിൽ പര്യടനം നടത്തുന്ന ടീമും നോക്കിയാൽ ഈ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകും.

ടീമിലെ സീനിയർ താരങ്ങളായ വിരാട് കോലി, ശിഖർ ധവാൻ, രോഹിത് ശർമ തുടങ്ങിയ താരങ്ങൾ 2023 ലോകകപ്പോടെ പിൻവാങ്ങിയാലും ടീം ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി സംരക്ഷിക്കാൻ കൈനിറയെ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിലൂടെ വളർന്ന് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ സ്ഥിരസാന്നിധ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന താരമാണ് ദീപക് ഹൂഡ. ഹൂ‍ഡ വൈകി ഉയര്‍ന്നുവന്ന താരമാണെന്നാണു മുൻ ഇന്ത്യൻ പേസർ ഇര്‍ഫാൻ പഠാന്റെ നിലപാട്. വരും വർഷങ്ങളിൽ ഹൂഡ ഇന്ത്യയ്ക്കായി മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ താരത്തിന്റേതായ വർഷങ്ങള്‍ വരാനിരിക്കുന്നുവെന്നും പഠാൻ വ്യക്തമാക്കി.

‘‘രണ്ടു വർഷം മുൻപ് ടീം ഇന്ത്യയിലെത്താൻ എന്നെങ്കിലും സാധിക്കുമോയെന്നു ദീപക് ഹൂഡ അദ്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷ്യത്തിനായി ശ്രമിച്ചാൽ അവിടെയെത്തുമെന്നതിന്റെ തിളങ്ങുന്ന ഉദാഹരണമാണ് ഇന്ന് ദീപക് ഹൂഡ. പോരാട്ടം അപ്പോൾ തന്നെ പകുതി ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ടീമിനു വേണ്ടി ഹൂഡയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനാകുമെന്നതാണ് എന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് 27 വയസ്സാണു പ്രായം. ഇന്ത്യൻ ടീമില്‍ ഏഴ്, എട്ട് വർഷങ്ങൾ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുകയാണെങ്കില്‍ പലതും നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും’’– ഒരു സ്പോർട്സ് മാധ്യമത്തോട് ഇർഫാൻ പഠാൻ പറഞ്ഞു.

‘‘തിരിച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ച് പരിശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ‌ അതു നടക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്നു ഞാൻ‌ ഹൂഡയോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഏറ്റവും മികച്ചതു നൽകാൻ മനസ്സിനെ പരിശീലിപ്പിക്കണം. എങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതു വലിയ കാര്യമാണ്. ഫോർമാറ്റിന് അനുസരിച്ച് ഹൂഡ ബാറ്റു ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി.’’– ഇര്‍ഫാൻ പഠാൻ പറഞ്ഞു.

