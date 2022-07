‘‘സഞ്ജുവിന്റെ പ്രതിഭയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കും, കിട്ടുന്നത് കുറച്ച് അവസരം മാത്രം, ഗില്ലിന് മുന്നിലെ ഉദാഹരണം’’

മുംബൈ∙ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ മികച്ച തുടക്കം ലഭിച്ചിട്ടും സാഹചര്യങ്ങൾ മുതലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർ ശുഭ്മൻ‌ ഗില്ലിനെതിരെ മുൻ ഇന്ത്യൻ സ്പിന്നറും ഐപിഎൽ ഗവേണിങ് കൗണ്‍സില്‍ അംഗവുമായ പ്രഖ്യാൻ ഓജ. രണ്ട് ഏകദിനങ്ങളിലും ഗില്ലിന്റെ പുറത്താകൽ ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നതാണെന്നാണ് ഓജയുടെ നിലപാട്. ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ ഗിൽ റൺ ഔട്ട് ആയതാണെങ്കിൽ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ‘ദിൽ സ്കൂപ്പ്’ ഷോട്ടിനു ശ്രമിച്ച് ബോളർക്കു ക്യാച്ച് നല്‍കുകയായിരുന്നു. ഇത്തരം പ്രകടനമാണെങ്കിൽ ഓപ്പണിങ് സ്ഥാനത്ത് ഗില്ലിന് ഉയര്‍ന്നുവരാനാകില്ലെന്നും അവസരങ്ങൾ കുറയുമെന്നും ഓജ മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.

‘‘അവസരങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒന്നല്ലെന്ന് ഗിൽ മനസ്സിലാക്കണം. ഗില്ലിന് മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് സഞ്ജു സാംസൺ. സഞ്ജുവിലെ പ്രതിഭയെക്കുറിച്ച് നമ്മളെല്ലാം സംസാരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ മികച്ച വിക്കറ്റ് കീപ്പർമാരുള്ളതിനാൽ സഞ്ജു സാംസണു വളരെ കുറച്ച് അവസരങ്ങൾ മാത്രമാണു ലഭിക്കുന്നത്. കെ.എൽ. രാഹുൽ ഫിറ്റായിരുന്നെങ്കിൽ ഗില്ലിന് ഈ അവസരം കിട്ടില്ലായിരുന്നു. ലഭിച്ച അവസരം ഗിൽ മുതലെടുക്കുകയാണു ചെയ്യേണ്ടത്. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ നല്ല സ്കോറുകൾ ഉള്ള ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്‌വാദ് പുറത്തുനിൽ‌ക്കുകയാണ്.’’– ഓജ ഒരു സ്പോർട്സ് മാധ്യമത്തിലെ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു.

‘‘ മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചു. അതിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഗിൽ എങ്ങനെയാണു പുറത്തായതെന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നോ? ഞാൻ വിമർശിക്കുകയല്ല. ടീം ആദ്യ മത്സരം മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകുകയും മികച്ച തുടക്കം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണു വേണ്ടത്. വലിയ റൺസ് കണ്ടെത്തുകയും വേണം, കാരണം ഗിൽ ഇന്ത്യയിലെ മൂന്നാമതു പരിഗണിക്കുന്ന ഓപ്പണർ പോലുമല്ല. നാലാമനോ, അഞ്ചാമനോ ആണ്. എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഉയർന്നുവരിക? മികച്ച ഫോമിൽ നിൽക്കുമ്പോള്‍ ഗില്ലിന്റെ പുറത്താകലുകൾ അനാവശ്യമായിരുന്നു– പ്രഖ്യാൻ ഓജ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Did you see his dismissals? He is not even the third choice': Ojha's harsh verdict on Gill