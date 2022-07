‘ഇഷാൻ കിഷന് അവസരം കിട്ടട്ടെ; അതിന് സഞ്ജു സാംസണെ പുറത്താക്കേണ്ടതില്ല’

മുംബൈ∙ തകർപ്പൻ ഫോമിലുള്ള സഞ്ജു സാംസണെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടല്ല ഇഷാൻ കിഷനെ കളിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുൻ താരം രോഹൻ ഗാവസ്കർ. ‘‘ഇഷാൻ‌ കിഷന് വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തില്‍ കളിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുമെന്നാണു തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ അതിനായി സഞ്ജു സാംസൺ ടീമിൽനിന്നു പുറത്താകുന്നതു കാണാൻ‌ എനിക്കു താൽ‌പര്യമില്ല. കാരണം എല്ലാവരും സംശയമേതുമില്ലാതെ സഞ്ജു സാംസന്റെ മികവിനേക്കുറിച്ചു മാത്രമാണു സംസാരിക്കുന്നത്’’– ഒരു സ്പോർട്സ് മാധ്യമത്തോട് രോഹൻ ഗാവസ്കർ പറഞ്ഞു.

‘സഞ്ജുവിന്റെ പ്രകടനത്തിൽ സ്ഥിരതയില്ലെന്നാണ് ആളുകള്‍ പറയുന്ന ഒരേയൊരു പരാതി. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ സഞ്ജു അര്‍ധ സെഞ്ചറി നേടി. സഞ്ജു ടീമിൽനിന്നു പുറത്താകാൻ ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇഷാൻ കിഷൻ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് ടീമിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നാണു കരുതുന്നത്. എ ടീമിന്റെ പരിശീലകനായിരിക്കെ ടീം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനു താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ സീനിയർ ടീമിന്റെ പരിശീലകനായപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതു ചെയ്യുന്നില്ല’

‘ പരമ്പര ജയിക്കുക എന്നതിനാണു രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് ആദ്യം പരിഗണന നൽകുന്നത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ ഇന്ത്യ ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങൾ തോറ്റപ്പോൾ പരമ്പരയിൽ ടീമിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹത്തിനു താൽപര്യമില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ജയിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ടീമിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ‌ നടത്തും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിൻഡീസിനെതിരെ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം’– രോഹൻ ഗാവസ്കര്‍ പറഞ്ഞു.

രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ 51 പന്തുകൾ നേരിട്ട സഞ്ജു സാംസൺ 54 റണ്‍സെടുത്താണു പുറത്തായത്. ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ്ങിലും താരം തിളങ്ങി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സഞ്ജുവിനെ ടീമിൽനിന്നു മാറ്റില്ലെന്നാണു ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ. ഏകദിനത്തില്‍ മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള ഇഷാൻ കിഷൻ 88 റൺസാണ് ഇതുവരെ നേടിയിട്ടുള്ളത്.

