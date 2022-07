ട്രിനിഡാഡ്∙ ഇന്ത്യ– വെസ്റ്റിൻഡീസ് ഏകദിന പരമ്പരയിലെ അവസാന മത്സരം ഇന്നു നടക്കാനിരിക്കെ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിനെ ടീമിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കുമോയെന്ന ആശങ്കയിൽ ആരാധകർ. പരമ്പര 2–0ന് ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയതിനാൽ ഇഷാൻ കിഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങളെ പരിഗണിച്ചാൽ സഞ്ജു ടീമിൽനിന്നു പുറത്തായേക്കും. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ അർധസെഞ്ചറി നേടി തിളങ്ങി സഞ്ജുവിനെ പുറത്തിരുത്തില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

വിക്കറ്റ് കീപ്പറുടെ റോളിലും അതിഗംഭീര പ്രകടനമാണു സഞ്ജു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിലും നടത്തിയത്. ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ മുഹമ്മദ് സിറാജിന്റെ ബൗണ്ടറി പോകേണ്ട പന്ത് തകർപ്പൻ ഡൈവിലൂടെ തടഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ വിജയത്തിന് താരം വഴിയൊരുക്കിയിരുന്നു. രണ്ടാം ഏകദിനത്തിലും സഞ്ജു വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ്ങിൽ തിള‌ങ്ങി. രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ‌ 51 പന്തുകൾ‌ നേരിട്ട താരം 54 റൺസെടുത്താണു പുറത്തായത്. മൂന്ന് സിക്സും മൂന്നു ഫോറും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു സഞ്ജുവിന്റെ ഇന്നിങ്സ്. അതേസമയം ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ 18 പന്തുകളിൽനിന്ന് 12 റൺസെടുക്കാൻ മാത്രമാണു സാധിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിലും തിളങ്ങിയ ഓപ്പണർ ശുഭമൻ ഗില്ലിനു പകരം ഋതുരാജ് ഗെയ്‍ക്‌വാദിന് മൂന്നാം ഏകദിനത്തില്‍ അവസരം ലഭിച്ചേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഗിൽ അർധസെഞ്ചറി (64) നേടിയിരുന്നു. 43 റൺസെടുത്തു രണ്ടാം മത്സരത്തിലും തിളങ്ങി. മികച്ച തുടക്കം ലഭിച്ചിട്ടും വലിയൊരു ഇന്നിങ്സിന് ശ്രമിക്കാതെ വിക്കറ്റ് വലിച്ചെറിയുന്ന താരമെന്ന് ഗില്ലിനെതിരെ വിമർശനം ഉയരുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗെ‍‍യ്‍ക്‌വാദിന് ഏകദിനത്തിലെ അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിനു വഴിയൊരുങ്ങുന്നത്.

പേസർ മുഹമ്മദ് സിറാജിന് പകരം അർഷ്ദീപ് സിങ്ങിനെ മൂന്നാം ഏകദിനം കളിപ്പിച്ചേക്കും. ഐപിഎല്ലിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ അർഷ്ദീപ് ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഇതുവരെ ഏകദിന മത്സരം കളിച്ചിട്ടില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ കളിച്ച ഒരേയൊരു മത്സരത്തിൽ താരം തിളങ്ങിയിരുന്നു. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കളിച്ച പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയെ ഒഴിവാക്കി രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യ ആവേശ് ഖാനെ കളിപ്പിച്ചിരുന്നു. മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ അര്‍ഷ്ദീപിനെയും കളിക്കാൻ ഇറക്കാനാണു സാധ്യത.

