‘വിരാട് കോലി ടീം ഇന്ത്യയുടെ ലോകകപ്പ് പദ്ധതികളിലുണ്ടോ? തീരുമാനമെടുക്കണം’

മുംബൈ∙ ഫോം കണ്ടെത്താനാകാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഇന്ത്യൻ താരം വിരാട് കോലിയെ പിന്തുണച്ച് ഇന്ത്യയുടെ മുൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പറും ടീം സിലക്ടറുമായിരുന്ന സയിദ് സാബ കരീം. സിംബാബ്‍വെയ്ക്കെതിരെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പരമ്പരയിൽ കളിപ്പിച്ച് കോലിയുടെ സമ്മർദം കൂട്ടേണ്ടതില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. ‘ഇന്ത്യയുടെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് പദ്ധതികളിൽ വിരാട് കോലിയും ഭാഗമാണോ അല്ലയോ എന്നു തീരുമാനിക്കുകയാണു ടീം മാനേജ്മെന്റ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ടീമിന്റെ വിജയത്തിനു കോലി അത്യാവശ്യമെന്നു തോന്നിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവിന് ഒരു വഴി നിർദേശിക്കാം’– ഒരു സ്പോർട്സ് മാധ്യമത്തോടു മുൻ സിലക്ടർ വ്യക്തമാക്കി.

‘ഒരു തരത്തിലുള്ള സമ്മർദവും കോലിയുടെ മുകളില്‍ ഉണ്ടാകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കോലി തിരിച്ചുവന്ന് സിംബാബ്‍വെയ്ക്കെതിരെ കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ലോകകപ്പ് ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തില്ലെന്നു പറയാനുമാകില്ല. ടീമിന് കോലിയുടെ മികവ് അത്യാവശ്യമെന്നു തോന്നിയാൽ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെടാം. സിംബാബ്‍വെയ്ക്കെതിരെ കളിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനു താൽപര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചുവരാൻ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ‌ ഏഷ്യ കപ്പിൽ കളിക്കാൻ പറയാം.’

‘ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട താരമാണു വിരാട് കോലി? ക്യാപ്റ്റന്‍ രോഹിത് ശർമയ്ക്കും പരിശീലകൻ രാഹുൽ ദ്രാവിഡിനും കോലി ഫോമിലേക്കു തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണു അവർ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്. കോലിയുടെ തിരിച്ചുവരവ് ലോകകപ്പിൽ ടീം ഇന്ത്യയ്ക്കു ഗുണം ചെയ്യും. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി കോലി കൃത്യ സമയങ്ങളിലാണു വിശ്രമം എടുക്കുന്നത്. എങ്കിലും മൂന്നു ഫോർമാറ്റിലും ഇപ്പോഴും കളിക്കുന്നു. സമ്മർദം മനസ്സിലാക്കി ബിസിസിഐ കോലിക്ക് വിശ്രമം അനുവദിക്കുന്നു.’– സാബ കരീം പ്രതികരിച്ചു.

English Summary: 'Selectors must decide if Virat Kohli is important for India': Saba Karim on star batsman's inclusion in T20 World Cup squad