‘ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ തോറ്റതു മോശം പ്രകടനം കാരണമല്ല; പുറത്തുള്ളവർ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കൂ’

ട്രിനിഡാഡ്∙ 2021 ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ മോശം ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചതുകൊണ്ടല്ല തോറ്റു പോയതെന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത്‌ ശർമ. ‘ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം കിട്ടിയില്ല. ഞങ്ങൾ മോശം കളിയാണു പുറത്തെടുത്തതെന്നല്ല അതിന്റെ അർഥം. യാഥാസ്ഥിതിക ക്രിക്കറ്റാണു ടീം കളിക്കുന്നതെന്ന വാദത്തോടു യോജിപ്പില്ല. ലോകകപ്പിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മത്സരങ്ങൾ തോറ്റുപോയാൽ‌ അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചില്ലെന്നാണ് അതിന് അർഥം.’– രോഹിത് ശര്‍മ പോർട്ട് ഓഫ് സ്പെയിനിൽ പറഞ്ഞു.

‘ലോകകപ്പിന് മുൻപ് ഇന്ത്യ കളിച്ച മത്സരങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക. 80 ശതമാനം മത്സരങ്ങളിലും ഇന്ത്യയാണു ജയിച്ചത്. യാഥാസ്ഥിതിക ക്രിക്കറ്റാണു കളിക്കുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും മത്സരങ്ങൾ ജയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ലോകകപ്പിൽ തോറ്റു, അങ്ങനെയും സംഭവിക്കാം. വ്യത്യസ്തമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം ശ്രമിക്കുന്നത്. തെറ്റുകൾ അപ്പോൾ സംഭവിക്കാനിടയുണ്ട്’– രോഹിത് ശർമ പ്രതികരിച്ചു.

‘ടീമിനു പുറത്തുള്ളവർ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുകയാണു വേണ്ടത്. ക്രിക്കറ്റിൽ തോൽവികളുണ്ടാകാം. ഫലങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ വരണമെന്നില്ല. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, അതു മതിയാകും. പിഴവുകൾ സംഭവിക്കുന്നതിനാൽ താരങ്ങൾ മോശക്കാരാണെന്ന് അതിന് അർഥമില്ല. ടീം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പുറത്തുള്ളവരും അതനുസരിച്ചു മാറണം’– ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

