‘വിരാട് കോലിക്ക് എന്റെ ഉപദേശം ആവശ്യമില്ല; പ്രതീക്ഷകൾ വലുത്, മികച്ച പ്രകടനം വേണം’

ഇസ്‍ലാമബാദ്∙ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം വിരാട് കോലിക്കു തന്റെ ഉപദേശം ആവശ്യമില്ലെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഷാഹിദ് അഫ്രീദി. കോലിയുടെ ഫോം സംബന്ധിച്ച് ഒരു സ്പോർട്സ് മാധ്യമത്തോടു സംസാരിക്കവെയാണു അഫ്രീദിയുടെ പ്രതികരണം. ‘‘വിരാട് കോലി എന്തിനാണ് എന്റെ ഉപദേശം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? വിരാട് കോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതീക്ഷകൾ‌ വളരെ വലുതാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അദ്ദേഹം മികച്ച പ്രകടനം നടത്തണം.’’

‘‘വിരാട് കോലിയുടെ നിലവാരം വച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നന്നായി ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിട്ടുതന്നെ കുറേക്കാലമായി. ഇപ്പോഴത്തെ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനു സ്ഥിരതയുണ്ട്. ഏഷ്യ കപ്പില്‍ മാത്രമല്ല ലോകകപ്പിലും പാക്കിസ്ഥാൻ നല്ല പ്രകടനം നടത്തുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. താരങ്ങൾ ഫിറ്റായിരിക്കണം. കാരണം പാക്കിസ്ഥാന്റെ ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്ന താരങ്ങൾക്ക് അത്ര മികവില്ല. പക്ഷേ ആദ്യമുള്ള 11–12 താരങ്ങൾ അതിശക്തരാണ്. ഇവർ നല്ല ഫലം കൊണ്ടുവരുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്’’– ഷാഹിദ് അഫ്രീദി പ്രതികരിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് അഫ്രീദി പ്രതികരിക്കാൻ തയാറായില്ല. ക്രിക്കറ്റിൽ മോശം ഫോമിൽ തുടരുന്ന വിരാട് കോലിക്കു വെസ്റ്റിൻഡീസ് പരമ്പരയ്ക്കു തൊട്ടുമുൻപ് ബിസിസിഐ വിശ്രമം അനുവദിച്ചിരുന്നു. സിംബാബ്‍വെയ്ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ കോലി കളിക്കുമെന്നാണു കരുതുന്നത്.

English Summary: 'Why would he care about my advice?': Afridi's no-nonsense reply on Kohli's form