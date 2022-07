ട്രിനിഡാഡ്∙ വെസ്റ്റിന്‍ഡീസിനെതിരെ ഒന്നാം ട്വന്റി20 മത്സരത്തിൽ വിക്കറ്റ് വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഋഷഭ് പന്തിനു നേരെ അസ്വസ്ഥനായി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ. ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഋഷഭ് 12 പന്തിൽ 14 റൺസെടുത്തു പുറത്താകുകയായിരുന്നു. കീമോ പോളിന്റെ പന്തിൽ അകീൽ ഹൊസെയ്ൻ ക്യാച്ചെടുത്താണു ഋഷഭ് പുറത്തായത്. പത്താം ഓവറിൽ പന്തിന്റെ ഷോട്ട് തേർഡ് മാൻ ഏരിയയിൽ നില്‍ക്കുകയായിരുന്ന ഫീൽഡര്‍ പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു.

ഇതോടെ രോഹിത് ശർമയുടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായി. ഋഷഭ് പുറത്താകുമ്പോൾ മറു ഭാഗത്തുനിന്ന് രോഹിത് ശർമ തന്റെ നിരാശ പ്രകടമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഷോട്ട് സിലക്‌ഷനെക്കുറിച്ച് രോഹിത് കൈകൾകൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിക്കുന്നുമുണ്ട്. സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നു. രോഹിത് ശർമയും ഓപ്പണർ സൂര്യകുമാർ യാദവും ഇന്ത്യയ്ക്കു മികച്ച തുടക്കമാണു ബാറ്റിങ്ങിൽ നൽകിയത്. 44 റൺസ് ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും ചേർന്നു കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രോഹിത് അർധസെഞ്ചറി നേടി തിളങ്ങുകയും ചെയ്തു. 44 പന്തുകൾ നേരിട്ട ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ 64 റൺസെടുത്താണു പുറത്തായത്. സൂര്യകുമാർ 16 പന്തിൽ 24 റണ്‍സെടുത്തു.

സൂര്യയുടെ പുറത്താകലിനു പിന്നാലെയെത്തിയ ശ്രേയസ് അയ്യർ പൂജ്യത്തിനു പുറത്തായി. ഇന്ത്യ 88 റണ്‍സിൽ നിൽക്കെയായിരുന്നു പന്തിന്റെ പുറത്താകൽ. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ഒരു റൺ മാത്രമെടുത്തും ജഡേജ 16 റണ്‍സിലും പുറത്തായതും ഇന്ത്യയ്ക്കു നിരാശയായി. അവസാന ഓവറുകളിൽ തകർത്തടിച്ച ദിനേഷ് കാർത്തിക്കാണ് ഇന്ത്യൻ സ്കോർ 190 ലെത്തിച്ചത്.

ഒന്നാം ട്വന്റി20യിൽ 68 റൺസിന്റെ ഉജ്വലജയമാണ് ഇന്ത്യ നേടിയത്. ഇന്ത്യ 20 ഓവറിൽ 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 190 റൺസെടുത്തപ്പോൾ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ വെസ്റ്റിൻഡീസ് 20 ഓവറിൽ 8ന് 122 റൺസെടുക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. ദിനേഷ് കാർത്തിക്കാണു പ്ലേയർ ഓഫ് ദ് മാച്ച്.

English Summary: Rohit Sharma unhappy with Rishabh Pant for throwing away his wicket in 1st T20I