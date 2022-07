‘സഞ്ജു സാംസണും ഹൂഡയും ഇഷാനുമുള്ളപ്പോൾ ശ്രേയസ് അയ്യർ ടീമിൽ; ഇതു വിചിത്രം’

മുംബൈ∙ ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിൽ ശ്രേയസ് അയ്യരെ പരിഗണിക്കുന്നതിനെതിരെ മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം വെങ്കടേഷ് പ്രസാദ്. സഞ്ജു സാംസൺ, ദീപക് ഹൂഡ, ഇഷാൻ കിഷൻ തുടങ്ങിയ താരങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ ശ്രേയസ് അയ്യരെ ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലേക്കു പരിഗണിക്കുന്നതു വിചിത്രമാണെന്നു വെങ്കടേഷ് പ്രസാദ് ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. ലോകകപ്പിനു മുന്നോടിയായുള്ള ടീം സിലക്ഷൻ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

‘വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശർമ, കെ.എൽ. രാഹുൽ എന്നിവർ കളിക്കുമെന്നുറപ്പുള്ളപ്പോൾ സന്തുലിതമായ ടീം ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്’– വെങ്കടേഷ് പ്രസാദ് പ്രതികരിച്ചു. വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ആദ്യ ട്വന്റി20യിൽ ശ്രേയസ് അയ്യർ പൂജ്യത്തിനു പുറത്തായിരുന്നു. വൺഡൗണായി ഇറങ്ങിയ ശ്രേയസിനെ ഒബെദ് മക്കോയുടെ പന്തിൽ അകീൽ ഹുസെയ്ൻ ക്യാച്ചെടുത്താണു മടക്കിയത്.

സഞ്ജു സാംസൺ, ദീപക് ഹൂഡ തുടങ്ങിയ താരങ്ങൾക്ക് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ അവസരം ലഭിച്ചുമില്ല. വെസ്റ്റിൻഡീസിൽ നടന്ന ഏകദിന പരമ്പരയിൽ സഞ്ജു സാംസണ്‍ മികച്ച പ്രകടനമാണു പുറത്തെടുത്തത്. പക്ഷേ ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽ ആദ്യം ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല. കെ.എൽ. രാഹുൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചു പുറത്തായതോടെയാണ് സഞ്ജുവിനെ പകരക്കാരനായി ടീമിലെടുത്തത്.

