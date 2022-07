‘ഇഷാന് പകരം വിരാട് കോലി വേണമായിരുന്നു; സഞ്ജു സാംസണ് സമ്മർദമില്ലാതെ കളിക്കാം’

ഇസ്‍ലാമബാദ്∙ വിരാട് കോലിയെ തുടർച്ചയായി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതിനെതിരെ പാക്കിസ്ഥാൻ മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഡാനിഷ് കനേരിയ. സിംബാബ്‍വെയ്ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽ വിരാട് കോലിയുമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനു ഫോമിലേക്കു മടങ്ങിയെത്താൻ സാധിച്ചേനെയെന്ന് ഡാനിഷ് കനേരിയ പറഞ്ഞു. വരാനിരിക്കുന്ന ഏഷ്യകപ്പിനുള്ള ടീമിലും കോലിയെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും കനേരിയ യുട്യൂബ് വി‍ഡിയോയിൽ പ്രതികരിച്ചു.

‘‘വിരാട് കോലി ഈ പരമ്പര കളിക്കണമായിരുന്നു. കോലി പ്രധാന മത്സരങ്ങള്‍ മാത്രം കളിച്ചാൽ മതിയെന്നു ബിസിസിഐ കരുതുന്നുണ്ടോ? പക്ഷേ ഒരിക്കൽ കൂടെ കോലി പരാജയപ്പെട്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോമില്ലായ്മ വീണ്ടും ചർച്ചയാകും. അത് വിരാട് കോലിയോടുള്ള അനീതിയാകും. വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ഏകദിന, ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമുകളിൽ കോലിയെ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത സ്ഥിതിക്ക് സിംബാബ്‍വെയ്ക്കെതിരെ അദ്ദേഹത്തെ കളിപ്പിക്കണമായിരുന്നു.’’

‘‘സിംബാബ്‍വെയ്ക്കെതിരെ കളിച്ച് ഫോമിലെത്തി കോലിക്ക് ഏഷ്യ കപ്പിന്റെ ഭാഗമാകാം. ഇങ്ങനെ പോയാല്‍ കോലിയെ ഏഷ്യ കപ്പിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കും. ഇഷാൻ കിഷനു പകരം കോലിയെ സിംബാബ്‍വെയ്ക്കെതിരെ കളിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സഞ്ജു സാംസണ് സമ്മർദമേതുമില്ലാതെ മൂന്നു മത്സരങ്ങളും കളിക്കാമായിരുന്നു. ഐപിഎൽ ക്രിക്കറ്റിന്റെ സമയത്ത് കോലി വിശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണു വിശ്രമം?’’– കനേരിയ ചോദിച്ചു.

