‘ഓപ്പണറില്ല, നല്ല മധ്യനിരയില്ല; പാക്കിസ്ഥാന്റെ പിഴവ് ടീം ഇന്ത്യ ആവർത്തിക്കുന്നു’

ഇസ്‍ലാമബാദ്∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഇടയ്ക്കിടെ ക്യാപ്റ്റന്‍മാരെ മാറ്റുന്നതിലൂടെ വലിയ തെറ്റാണു ചെയ്യുന്നതെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ റാഷിദ് ലത്തീഫ്. 1990 കളിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ടീം ചെയ്ത അതേ പിഴവാണ് ടീം ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ആവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് റാഷിദ് ലത്തീഫ് പ്രതികരിച്ചു. ‘‘ എല്ലാവരും ബാക്കപ്പിനെക്കുറിച്ചാണു സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവര്‍ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏഴ് ബാക്കപ്പ് ക്യാപ്റ്റന്‍മാരെ ഉണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്.’’– യുട്യൂബ് ചാനലിലെ വിഡിയോയിൽ റാഷിദ് ലത്തീഫ് പറഞ്ഞു.

‘‘വിരാട് കോലി, കെ.എൽ. രാഹുൽ, രോഹിത് ശർമ, ശിഖർ ധവാൻ, ഋഷഭ് പന്ത്, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര എന്നിവരെയെല്ലാം ഇന്ത്യ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഏൽപിച്ചു. 1990ൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ചെയ്ത അതേ തെറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ആവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇതുവരെ മികച്ചൊരു ഓപ്പണറെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. സ്ഥിരതയുള്ള മധ്യനിരയുമില്ല. അവർക്കു പുതിയ ക്യാപ്റ്റനെ കിട്ടിയാൽ മതി. ഇന്ത്യയ്ക്കു സ്ഥിരമായി ഒരു നായകനില്ല. കെ.എൽ. രാഹുൽ ഇപ്പോൾ ഫിറ്റല്ല, രോഹിത് ശർമയ്ക്കു മുൻപ് ഫിറ്റ്നസ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.’’

‘‘ വിരാട് കോലിയാകട്ടെ മാനസികമായി ഫിറ്റല്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം അതേപ്പറ്റി ചിന്തിക്കണം. സൗരവ് ഗാംഗുലി, ധോണി, വിരാട് എന്നിവരെപ്പോലെയുള്ള ഒരു ക്യാപ്റ്റനെയാണ് ഇപ്പോൾ ടീം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആവശ്യം.’’– റാഷിദ് ലത്തീഫ് പ്രതികരിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 18ന് സിംബാബ്‍വെയ്ക്കെതിരെ ആരംഭിക്കുന്ന ഏകദിന പരമ്പരയിൽ ശിഖർ ധവാനാണ് ഇന്ത്യയെ നയിക്കുന്നത്. വെസ്റ്റിൻഡീസിലും ധവാനാണ് ഇന്ത്യയെ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ നയിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന വിൻ‍ഡീസിനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ രോഹിത് ശർമയാണ് ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റൻ.

