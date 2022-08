‘സെഞ്ചറി നേടുക മാത്രമല്ല, ഫോം വീണ്ടെടുക്കാനും ഏഷ്യകപ്പിലൂടെ കോലിക്ക് സാധിക്കും’

കൊല്‍ക്കത്ത∙ ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിലൂടെ വിരാട് കോലി ഫോം വീണ്ടെടുക്കുമെന്ന് ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലി. ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിനിടെയാണ് ഗാംഗുലി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്‌.

‘‘കോലി നന്നായി പരിശീലനം നടത്തട്ടെ. ധാരാളം റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ ഇന്ത്യയുടെ വലിയ താരങ്ങളിലൊരാളാണ് കോലി. അദ്ദേഹം തിരിച്ചുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. സെഞ്ചറി നേടുന്നതിലുപരി ഫോം വീണ്ടെടുക്കാനാകും ഏഷ്യ കപ്പിലൂടെ കോലി ശ്രമിക്കുക’’ -ഗാംഗുലി പറഞ്ഞു.

മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ കുറച്ചുനാളുകളായി കോലിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. സിംബാബ്‌വെക്കെതിരെ ഓഗസ്റ്റ് 18 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഏകദിന മത്സരങ്ങളിലും കോലി കളിക്കുന്നില്ല. ഓഗസ്റ്റ് 27 നാണ് ഏഷ്യാ കപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ പാക്കിസ്ഥാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളി. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലാണ് കോലി അവസാനമായി കളിച്ചത്.

