സഞ്ജുവിന് ബിസിസിഐയുടെ ‘റാപ്പിഡ് ഫയർ’; ഏറ്റവും പ്രിയം ധോണിയോടെന്ന് താരം

ഹരാരെ∙ മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് താരം സഞ്ജു സാംസണിന്റെ റാപ്പിഡ് ഫയർ ചോദ്യോത്തര വിഡിയോ പുറത്തുവിട്ട് ബിസിസിഐ. സിംബാബ്‍വെയ്ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കായി ഹരാരെയിലാണ് സഞ്ജു സാംസണുള്ളത്. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കായിക താരം ആരാണെന്നും മെസ്സിയോടാണോ, റൊണാൾ‍ഡോയോടാണോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കാണു സഞ്ജു മറുപടി പറയുന്നത്.

മെസ്സിയേയും റൊണാൾഡോയെയും ഒരു പോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിലും കുറച്ചധികം താൽപര്യം മെസ്സിയോടാണെന്നു സഞ്ജു വിഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു. പ്രിയപ്പെട്ട കായിക താരം ആരെന്ന ചോദ്യത്തിന് സംശയമേതുമില്ലാതെയാണ് സഞ്ജു മറുപടി പറഞ്ഞത്. തന്നെ ചിലർ ബപ്പു എന്നു വിളിക്കാറുണ്ടെന്നും അത് അധികമാർക്കും അറിയാത്ത കാര്യമാണെന്നും സഞ്ജു പറഞ്ഞു.

‘‘അമ്മ പാചകം ചെയ്തു നൽകുന്ന ഭക്ഷണം മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചോക്ലേറ്റുകൾ ഞാൻ നന്നായി കഴിക്കാറുണ്ട്. പരമ്പരയ്ക്കു മുൻപ് അതു നിർത്തി. സൂപ്പർ സ്റ്റാർ യുസ്‍വേന്ദ്ര ചെഹലിന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റുകളാണ് ഏറ്റവും രസകരം’’– ചോദ്യങ്ങൾക്കു മറുപടിയായി സഞ്ജു പറഞ്ഞു.

