നിയന്ത്രണം വിട്ട് ആരാധകരുടെ തിരക്ക്; ഹോട്ടലിൽ കയറി ‘രക്ഷപെട്ട്’ രോഹിത് ശർമ– വിഡിയോ

മുംബൈ∙ ഇരച്ചെത്തിയ ആരാധകരുടെ തിരക്കു കാരണം റസ്റ്ററന്റിൽനിന്നു പുറത്തിറങ്ങാനാകാതെ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ. മുംബൈയിലെ ഒരു റസ്റ്ററന്റിൽനിന്നു പുറത്തെത്തിയ രോഹിത്, ആരാധകർ തിങ്ങിക്കൂടിയതു കാരണം ഹോട്ടലിലേക്കു തന്നെ തിരികെ കയറുകയായിരുന്നു. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിർദേശ പ്രകാരമാണ് രോഹിത് റസ്റ്ററന്റിലേക്കു തന്നെ മടങ്ങിയത്.

സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. രോഹിത്തിനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ ആരാധകർ ഭ്രാന്തമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നെന്നാണ് ഒരാൾ വിഡിയോ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടു പ്രതികരിച്ചത്. ഏഷ്യ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിനായുള്ള തയാറെടുപ്പുകളിലാണ് രോഹിത് ശർമ. അതിനിടെയാണ് മുംബൈയിലെ റസ്റ്ററന്റിൽ താരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെത്തിയത്.

ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കായി സിംബാബ്‍വെയിലാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഇപ്പോഴുള്ളത്. ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ കെ.എൽ. രാഹുലാണ് ഇന്ത്യയെ നയിക്കുന്നത്. വെസ്റ്റിൻ‍ഡീസിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലും രോഹിത് ശര്‍മ കളിച്ചിരുന്നില്ല. ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ ടീമിനെ നയിച്ചു.

English Summary: Rohit runs inside restaurant after fans go 'out of control' in Mumbai