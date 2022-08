ഇൻസ്റ്റയിൽ ചെഹലിന്റെ പേരു നീക്കി ധനശ്രീ, ‘ന്യൂ ലൈഫ് ലോഡിങ്’ എന്ന് ഇന്ത്യൻ താരം; വന്‍ ചർച്ച

മുംബൈ∙ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം യു‍സ്‍വേന്ദ്ര ചെഹലിന്റെ പേരു നീക്കി ഭാര്യ ധനശ്രീ വർമ. ധനശ്രീ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഹാൻഡിലിലെ പേരിനൊപ്പം ചെഹൽ എന്നും ചേർത്തിരുന്നു. അതാണ് ഇപ്പോൾ നീക്കം ചെയ്തത്. ഇതിനു പിന്നാലെ ചെഹല്‍ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരു സ്റ്റോറി ഇടുകയും ചെയ്തതോടെ ആരാധകർക്കിടയിൽ ഇരുവരും വ്യാപക ചര്‍ച്ചകൾക്കാണു തുടക്കമിട്ടത്.

‘ന്യൂ ലൈഫ് ലോഡിങ്’ എന്നായിരുന്നു ചെഹലിന്റെ സ്റ്റോറി. ഇതോടെ ഇരുവർക്കും കുഞ്ഞു ജനിക്കാൻ പോകുകയാണെന്നും അതല്ല താരങ്ങൾ വേർപിരിയാൻ പോകുകയാണെന്നുംവരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ അഭ്യൂഹങ്ങൾ പരന്നു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമായ ഇരുവരും തമാശ കാണിക്കുന്നതാണ് എന്ന വാദവും ചിലർ ഉയർത്തി. എന്താണ് സംഭവമെന്ന് ചെഹലോ, ധനശ്രീയോ ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

യുസ്‍വേന്ദ്ര ചെഹൽ ഇപ്പോള്‍ ട്വിറ്ററിലും ട്രെൻഡിങ് വിഷയമാണ്. ധനശ്രീയുടെ അടുത്ത് നൃത്തം പഠിക്കാൻ ചെഹൽ പോയപ്പോഴുള്ള അടുപ്പമാണ് പ്രണയത്തിലേക്കും പിന്നീടു വിവാഹത്തിലേക്കും എത്തിച്ചേർന്നത്. ഏഷ്യ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ചെഹൽ. ഇന്ത്യയുടെ സിംബാബ്‍വെ പര്യടനത്തിൽ താരത്തിന് വിശ്രമം അനുവദിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Cricketer Yuzvendra Chahal’s wife Dhanashree drops Chahal from her name; Cricketer shares cryptic post