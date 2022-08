ഹരാരെ ∙ സിംബാബ്‍വെയ്ക്കെതിരായ ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ടോസ്. ക്യാപ്റ്റൻ കെ.എൽ. രാഹുൽ സിംബാബ്‍വെയെ ബാറ്റിങ്ങിനു വിട്ടു. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണാണു വിക്കറ്റ് കീപ്പർ. ഇഷാന്‍ കിഷനും കളിക്കും. ശിഖർ ധവാൻ ശുഭ്മൻ ഗിൽ എന്നിവരാണ് ഓപ്പണർമാർ.

ഏകദിന പരമ്പര ഇന്നാരംഭിക്കുമ്പോൾ കെ.എൽ.രാഹുലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ സംഘം കളത്തിലിറങ്ങുന്നത് ട്വന്റി20 മനസ്സോടെയാണ്. രണ്ടു മാസത്തിനപ്പുറം നടക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് അവസാന ബസ് പിടിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന താരങ്ങൾ‌ക്ക് ഈ പരമ്പരയിലെ പ്രകടനം നിർണായകമെന്നതാണു കാരണം. ബാറ്റർമാർ ട്വന്റി20 ശൈലിയിൽ ആഞ്ഞടിച്ച് കരുത്തു തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നതിനാൽ ഗ്രൗണ്ടി‍ൽ റൺമഴ പെയ്യുമെന്നാണ് പ്രവചനം.

ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ പരിശീലനത്തിനിടെ വിശ്രമത്തിൽ

6 മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തുന്ന കെ.എൽ.രാഹുലാണ് പരമ്പരയിലെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഓപ്പണറായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന രാഹുലിന് ഫോമും ഫിറ്റ്നസും തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 2016ൽ രാഹുൽ തന്റെ ആദ്യ ഏകദിന സെഞ്ചറി നേടിയ ഹരാരെ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഇന്നത്തെ മത്സരം.

ഇന്ത്യ പ്ലേയിങ് ഇലവൻ– ശിഖർ ധവാൻ, ശുഭ്മൻ ഗിൽ, ഇഷാൻ കിഷൻ, കെ.എൽ. രാഹുൽ, ദീപക് ഹൂഡ, സഞ്ജു സാംസൺ, അക്സർ പട്ടേൽ, ദീപക് ചാഹർ, കുൽദീപ് യാദവ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്.

