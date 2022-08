24 വയസ്സുകാരൻ പാക്ക് താരം യുഎഇ ലീഗിൽ; പ്രതിഷേധം ഭയന്ന്, മടിച്ചുനിന്ന് ഇന്ത്യൻ ഉടമകൾ

ദുബായ്∙ ഇന്ത്യൻ ഉടമകൾ മടിച്ചു നിൽക്കുന്നതിനിടെ യുഎഇ ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിൽ ആദ്യ പാക്കിസ്ഥാന്‍ താരത്തെ സ്വന്തമാക്കി ‍ഡെസർട്ട് വൈപ്പേഴ്സ് ടീം. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റ‍‍ഡിന്റെ സഹ ഉടമകളുടെ ടീമാണ് ഡെസർട്ട് വൈപ്പേഴ്സ്. പാക്കിസ്ഥാന്റെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്ററായിരുന്ന മൊയിൻ ഖാന്റെ മകനായ അസം ഖാനാണ് യുഎഇ ട്വന്റി20ക്കു വേണ്ടി കരാറൊപ്പിട്ടത്. പാക്കിസ്ഥാനു വേണ്ടി മൂന്ന് ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങൾ മാത്രമാണ് 24 വയസ്സുകാരനായ അസം കളിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പാക്കിസ്ഥാൻ ലീഗിൽ ക്വെറ്റ ഗ്ലാഡിയേറ്റഴ്സിനും ഇസ്‍ലാമബാദ് യുണൈറ്റ‍ഡിനും വേണ്ടി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലങ്ക പ്രീമിയർ ലീഗിലും കരീബിയൻ പ്രീമിയർ ലീഗിലും കളിച്ച പരിചയവുമുണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ മുന്‍ താരം ജെയിംസ് ഫോസ്റ്ററാണു ടീമിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത്. ടോം മൂഡി ഡയറക്ടർ ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ് ആയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വെസ്റ്റിൻ‍ഡീസ് പേസർ ഷെൽഡൻ കോട്രൽ, ഇംഗ്ലിഷ് താരങ്ങളായ ടോം കറൻ, ബെൻ ‍ഡക്കെറ്റ്, അലെക്സ് ഹേൽസ്, ബെന്നി ഹോവൽ, ലങ്കൻ സ്പിന്നർ‌ വനിന്ദു ഹസരംഗ എന്നിവർ ഡെസർട്ട് വൈപ്പേഴ്സ് ടീമിനു വേണ്ടിയാണു യുഎഇയിൽ കളിക്കുന്നത്.

അതേസമയം പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങളെ ടീമിലെടുക്കേണ്ടെന്ന നിലപാടിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഉടമകൾ. ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മോശമായി തുടരുന്നതിനാൽ പാക്ക് താരങ്ങളെ ടീമിലെടുത്താൽ ഇന്ത്യൻ ആരാധകരുടെ പ്രതിഷേധമുണ്ടാകുമെന്ന ആശങ്കയാണു തീരുമാനത്തിനു പിന്നിൽ. യുഎഇ ലീഗിലെ അഞ്ച് ടീമുകൾ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരാണ്. എംഐ എമിറേറ്റ്സ്, അബുദബി നൈറ്റ്റൈഡേഴ്സ്, ഷാർജ വാരിയേഴ്സ്, ഗൾഫ് ജയന്റ്സ്, ദുബായ് ക്യാപിറ്റൽസ് എന്നീ ടീമുകളാണ് ഇന്ത്യക്കാരുടേതായിട്ടുള്ളത്.

English Summary: Azam Khan becomes first Pakistan recruit at the tournament