യുവ പേസർ പരുക്കേറ്റു പുറത്ത്; ഏഷ്യ കപ്പിൽ പാക്കിസ്ഥാനു തിരിച്ചടി

ഇസ്‍ലാമബാദ്∙ പാക്കിസ്ഥാന്റെ യുവ പേസർ ഷഹീൻ അഫ്രീദി ഏഷ്യ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിൽ കളിക്കില്ല. കാൽ‌മുട്ടിനു പരുക്കേറ്റതിനാൽ അഫ്രീദിക്ക് ഏഷ്യ കപ്പ് മത്സരങ്ങൾ നഷ്ടമാകും. ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഫീൽഡിങ്ങിനിടെയാണു താരത്തിനു പരുക്കേറ്റത്. നാല് മുതൽ ആറ് ആഴ്ച വരെ വിശ്രമം വേണമെന്നാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് മെഡിക്കൽ അഡ്വൈസറി കമ്മറ്റിയുടെ നിർദേശം.

ഏഷ്യ കപ്പിനു പുറമേ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ പരമ്പരയും ഷഹീൻ അഫ്രീദിക്കു നഷ്ടമാകും. ഒക്ടോബറിൽ ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിലായിരിക്കും അഫ്രീദി ഇനി കളിക്കുക. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിലും താരം കളിക്കും. ഷഹീൻ അഫ്രീദിയുമായി സംസാരിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം ദുഃഖത്തിലാണെന്നും പിസിബി ചീഫ് മെ‍ഡിക്കൽ ഓഫിസർ നജീബുല്ല സൂമ്‍രോ പ്രതികരിച്ചു.

‘‘അദ്ദേഹം രാജ്യത്തെയും ടീമിനെയും സേവിക്കുന്നതിനായി തിരിച്ചെത്തും. അദ്ദേഹത്തിനു കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടിവരും. ഒക്ടോബറില്‍ ക്രിക്കറ്റിലേക്കു തിരിച്ചുവരും’’– നജീബുല്ല വ്യക്തമാക്കി. ഹസൻ അലി ടീമിലില്ലാത്തതിനാൽ ഹാരിസ് റൗഫിനാകും ഏഷ്യ കപ്പിൽ പാക്കിസ്ഥാന്റെ പേസ് ആക്രമണങ്ങളുടെ ചുമതല. ഓഗസ്റ്റ് 28ന് ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെയാണ് ഏഷ്യ കപ്പിൽ പാക്കിസ്ഥാന്റെ ആദ്യ മത്സരം.

English Summary: Shaheen Afridi ruled out of Asia Cup 2022 due to knee ligament injury