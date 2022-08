വനിതാ ക്രിക്കറ്റിലെ വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരി; ജുലൻ ഗോസ്വാമി വിരമിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരം ജുലൻ ഗോസ്വാമി രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്നു വിരമിക്കുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 24ന് ലോഡ്സിൽ താരം അവസാന മത്സരം കളിക്കുമെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം മത്സരമാണിത്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിനെ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോള്‍ ജുലനെയും ടീമില്‍ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ഏകദിന ലോകകപ്പിനു ശേഷം ജുലന് ബിസിസിഐ വിശ്രമം അനുവദിച്ചിരുന്നു. ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ പരമ്പരയിലും താരം കളിച്ചില്ല. വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ എല്ലാ ഫോര്‍മാറ്റിലും ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിക്കറ്റുകൾ നേടിയ താരമെന്ന നേട്ടവുമായാണ് ജുലൻ കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. 352 വിക്കറ്റുകളാണു താരം ഇതുവരെ വീഴ്ത്തിയത്.

ബംഗാൾ സ്വദേശിയായ താരത്തിനു 39 വയസ്സാണു പ്രായം. ഏകദിനത്തിൽ 201 മത്സരങ്ങൾ ഇതിനകം കളിച്ച താരം 252 വിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കി. 12 ടെസ്റ്റുകളില്‍നിന്ന് 44 വിക്കറ്റും 68 ട്വന്റി20യിൽനിന്ന് 56 വിക്കറ്റും നേടിയിട്ടുണ്ട്. 2022 ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഏകദിന മത്സരം കളിച്ചുകൊണ്ടാണ് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറിയത്.

English Summary: Veteran India Pacer Jhulan Goswami To Retire From International Cricket After England Series