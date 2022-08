ഇന്ത്യ തകർത്തു; 161 മറികടക്കാൻ പാക്കിസ്ഥാൻ 50 ഓവറും കളിച്ചേനെ! തുറന്നടിച്ച് മുൻ പാക്ക് താരം

ഇസ്‌ലാമാബാദ്∙ ഹരാരെയിൽ സിംബാബ്‍വെക്കെതിരെ നടന്ന രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ 161എന്ന ചെറിയ ടോട്ടൽ മറികടക്കാൻ 5 വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ട‌പ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാരെ പരിഹസിച്ച് രംഗത്തെത്തിയ പാക്ക് ആരാധകരെ വിമർശിച്ച് മുൻ പാക്കിസ്ഥാൻ സ്പിന്നർ ഡാനിഷ് കനേരിയ. മികച്ച കളിയാണ് സിംബാബ്‍വെക്കെതിരെ ഇന്ത്യ പുറത്തെടുത്തതെന്നും സമാനമായ സാഹചര്യം പാക്കിസ്ഥാൻ ബാറ്റർമാരാണ് നേരിട്ടതെങ്കിൽ സ്കോർ പിന്തുടരുന്നതിന് 50 ഓവറുകളും എടുക്കുമായിരുന്നുവെന്നു കനേരിയ യുട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായപ്പോഴും ആക്രമിച്ചു കളിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ശ്രമിച്ചതെന്നും 26–ാം ഓവറിൽ കളി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന കാര്യവും പരിഗണിക്കണമെന്നും ഡാനിഷ് കനേരിയ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിങ് സമീപനത്തെ പ്രശംസിച്ച കനേരിയ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ ഇത്തരം വിമർശനങ്ങൾ യഥാർഥ്യ ബോധ്യമില്ലാത്തതാണെന്നും തുറന്നടിച്ചു. കാൽ‌മുട്ടിനു പരുക്കേറ്റതിനാൽ പാക്കിസ്ഥാന്റെ യുവ പേസർ ഷഹീൻ അഫ്രീദി ഏഷ്യ കപ്പിൽ നിന്ന് പിൻമാറിയതിനു ഉത്തരവാദിത്തം പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിനാണെന്നും കനേരിയ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഷഹീൻ അഫ്രീദിക്കു മതിയായ വിശ്രമം അനുവദിക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും അമിത ജോലി ഭാരമാണ് പരുക്കിന് വഴിവച്ചതെന്നും കനേരിയ പറഞ്ഞു.

190 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ വിക്കറ്റു നഷ്ടമില്ലാതെ കീഴടക്കിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇന്നലെ ബാറ്റിങ്ങിൽ അതേ മികവ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വിമർശനം ശക്തമായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കനേരിയയുടെ പ്രതികരണം. ഓപ്പണർമാരായ ശിഖർ ധവാനും (33) ശുഭ്മൻ ഗില്ലും (33) ഒരേ സ്കോറിൽ പുറത്തായി. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ 6 മാസത്തിനുശേഷം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ കെ.എൽ.രാഹുൽ (1) നിരാശപ്പെടുത്തി. നാലിന് 97 എന്ന നിലയിൽ മധ്യനിര പതറുമ്പോഴാണ് സഞ്ജു ക്രീസിലെത്തുന്നത്. തുടർന്ന് ഇന്ത്യ നേടിയ 70 റൺസിൽ 43 റൺസും സ‍ഞ്ജുവിന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്ന്. 26–ാം ഓവറിൽ ലെഗ് സ്പിന്നർ ഇന്നസെന്റെ കെയയുടെ പന്തിൽ സിക്സടിച്ചാണ് സഞ്ജു ഇന്ത്യൻ വിജയമുറപ്പിച്ചത്. മത്സരത്തിൽ ആകെ പിറന്ന 6 സിക്സുകളിൽ‌ ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സിലെ നാലും സ​ഞ്ജുവിന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്ന്.

English Summary: 2nd ODI: Pakistan Would've Taken 50 Overs to Chase it': Ex-Cricketer Danish Kaneria