സഞ്ജു, സഞ്ജു; ആർത്തുവിളിച്ചും കയ്യടിച്ചും കുട്ടി ആരാധകർ, ആവേശം: വിഡിയോ വൈറൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ സിംബാബ്‍വെക്കെതിരെയായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ വിക്കറ്റിനു മുന്നിലും പിന്നിലും സഞ്ജു സാംസൺ കാഴ്‌ച വച്ച അവിസ‌്മരണീയ പ്രകടനം ആഘോഷമാക്കുകയാണ് ആരാധകർ. ട്വിറ്ററിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്രെൻഡിങ് ആയിരുന്നു സഞ്ജു സാംസൺ. ആദ്യ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ് മാച്ച് പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കിയ സഞ്ജുവിനായി ആർത്തു വിളിക്കുന്ന കുരുന്നുകളുടെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ തരംഗമായി. ടെലിവിഷനു മുൻപിൽ സഞ്ജുവിനായി കയ്യടിക്കുന്ന കൊച്ചുമിടുക്കന്റെയും മിടുക്കിയുടെയും വിഡിയോയ്ക്കു താഴെ കുട്ടികളെ അഭിനന്ദിച്ച് നിരവധി പേരാണ് എത്തുന്നത്. പുരസ്കാര വേദിയിൽ സഞ്ജു എത്തുമ്പോൾ സഞ്ജു, സഞ്ജു എന്നു കുട്ടികൾ ആർത്തു വിളിക്കുന്നതും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും കാണാം.

7 വർഷം മുൻപ് തന്റെ രാജ്യാന്തര അരങ്ങേറ്റത്തിനു വേദിയായ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് സഞ്ജു സാംസൺ ഇന്നലെ ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനങ്ങളിലൊന്ന് പുറത്തെടുത്തത്. ബാറ്റിങ്ങിൽ ആറാം സ്ഥാനത്തിറങ്ങിയിട്ടും മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ടോപ് സ്കോറർ ആയതു സഞ്ജുവിന്റെ മികച്ച നേട്ടമാണ്. ഈ വർഷം കളിച്ച 4 ഏകദിന ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്ന് സഞ്ജു 115 റൺസ് നേടി. ശരാശരി 57.50.

