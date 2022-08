അഫ്രീദിയുടെ പരുക്ക് ഇന്ത്യൻ മുൻനിരയ്ക്ക് ആശ്വാസമെന്ന് വഖാർ; നിർത്തി പൊരിച്ച് ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ

ഇസ്‍ലാമാബാദ്∙ കാൽ‌മുട്ടിനു പരുക്കേറ്റതിനാൽ പാക്കിസ്ഥാന്റെ യുവ പേസർ ഷഹീൻ അഫ്രീദി ഏഷ്യ കപ്പിൽ നിന്ന് പിൻമാറിയത് ഇന്ത്യൻ മുൻനിര ബാറ്റർമാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നൽകുമെന്നു മുൻ പാക്കിസ്ഥാൻ പേസർ വഖാർ യൂനിസ്. സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെയായിരുന്നു വഖാർ യൂനിസിന്റെ പരാമർശം. അഫ്രീദിയെ പോലെയുള്ള ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള ഒരു ബൗളറെ നേരിടുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ മുൻനിരയ്ക്ക് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടെന്നു നേരത്തെ തന്നെ വഖാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഓപ്പണിങ് സ്പെല്ലിൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ മുൻനിരയ്ക്ക് ആഘാതമേൽപ്പിക്കാൻ ഷഹീന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണിങ് ബാറ്റർമാരായ രോഹിത് ശർമയെയും കെ.എൽ രാഹുലിനെയും ഷഹീൻ അഫ്രീദിയാണ് മടക്കിയത്. എന്നാൽ വഖാർ യൂനിസിന്റെ പരാമർശത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനമാണു ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നടത്തിയത്. ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് ഓർഡർ അതിശക്‌തമാണെന്നും ഷഹീൻ അഫ്രീദിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലും അനായാസം ഇന്ത്യ ജയിച്ചു കയറുമെന്നും ആരാധകർ വഖാർ യൂനിസിന് മറുപടി നൽകുന്നു.

പാക്കിസ്ഥാൻ വേഗത്തിൽ പരാജയം സമ്മതിച്ചുവെന്നും ഒരാളുടെ പരുക്ക് ഒരു ടീമിന്റെ പ്രകടനത്തെ ഒന്നാകെ ബാധിക്കുമെങ്കിൽ ആ ടീം തന്നെ ഒരു തമാശയാണെന്നും ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. പേടിയാണെങ്കിൽ ഏഷ്യ കപ്പ് തന്നെ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പാക്കിസ്ഥാന് ആലോചിക്കാമെന്നും വഖാർ യൂനിസ് സ്വന്തം ടീമിനെ തന്നെയാണ് പരിഹസിക്കുന്നതെന്നും ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ വഖാർ യൂനിസിന്റെ ട്വീറ്റിന് മറുപടിയായി കുറിച്ചു. ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ അഫ്രീദിയെ സി‌ക്‌സറിനു പറത്തുന്ന വിഡിയോയും ചിലർ മറുപടിയായി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഫീൽഡിങ്ങിനിടെയാണു താരത്തിനു പരുക്കേറ്റത്. നാല് മുതൽ ആറ് ആഴ്ച വരെ വിശ്രമം വേണമെന്നാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് മെഡിക്കൽ അഡ്വൈസറി കമ്മറ്റിയുടെ നിർദേശം. ഏഷ്യ കപ്പിനു പുറമേ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ പരമ്പരയും ഷഹീൻ അഫ്രീദിക്കു നഷ്ടമാകും. ഒക്ടോബറിൽ ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിലായിരിക്കും അഫ്രീദി ഇനി കളിക്കുക. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിലും താരം കളിക്കും.

