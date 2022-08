സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കളിക്കുന്നതു കാണുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം: സഞ്ജു സാംസൺ

ഹരാരെ∙ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ സ്ഥിരം ഇടം കിട്ടാത്തതിന്റെ സങ്കടം വെളിപ്പെടുത്തി മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് താരം സഞ്ജു സാംസൺ. തന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കളിക്കുന്നതു കാണുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടു തോന്നാറുണ്ടെന്നു സഞ്ജു സാംസൺ പറഞ്ഞു. സിംബാബ്‍വെയ്ക്കെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിനു മുന്നോടിയായി രോഹൻ ഗാവസ്കറുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്കിടെയാണ് സഞ്ജുവിന്റെ പ്രതികരണം.

‘‘സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ‌ കടന്നുപോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പോസിറ്റീവായി സ്വാധീനിക്കുമെന്നു ഞാൻ‌ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സുഹൃത്തുകളെല്ലാം രാജ്യത്തിനായി കളിക്കുന്നതു കാണുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ അക്കാലത്ത് ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നതു ഞാൻ വളരെയേറെ ആസ്വദിച്ചിരുന്നു’’– സഞ്ജു സാംസൺ വ്യക്തമാക്കി.

സിംബാബ്‍വെയ്ക്കെതിരായ സമ്മർദ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്വയം പരീക്ഷിക്കണമെന്ന് തനിക്കുണ്ടായിരുന്നതായും സഞ്ജു പറഞ്ഞു. ‘‘സിംബാബ്‍വെ ബോളർമാർ വളരെ മികച്ച ബൗൺസറുകളാണ് എറിഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷേ ആ സമയത്തെ ബാറ്റിങ് ഞാൻ നന്നായി ആസ്വദിച്ചു. ക്യാപ്റ്റൻ‌ സ്ഥാനം ലഭിച്ചതോടെ ക്രിക്കറ്റിനോടുള്ള എന്റെ സമീപനം തന്നെ മാറിപ്പോയി. അത് എന്റെ ചിന്താഗതിയെ മാറ്റി. ഞങ്ങൾ പോകുന്ന ഇടത്തെല്ലാം ആരാധകർ ആർത്തുവിളിക്കുന്നതു കാണുമ്പോൾ‌ ആശ്ചര്യം തോന്നാറുണ്ട്. ഒരുപാടു പേർ എന്നെ ചേട്ടാ എന്നാണു വിളിക്കുന്നത്. ഒരു മലയാളിയായതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. മലയാളി ക്രിക്കറ്ററെന്ന നിലയിൽ രാജ്യത്തിനായി കളിക്കുന്നതിലും അഭിമാനമുണ്ട്.’’– സഞ്ജു സാംസൺ പറഞ്ഞു.

സിംബാബ്‍വെയ്ക്കെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ പുറത്താകാതെ 43 റൺസെടുത്ത സഞ്ജു ടീം ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചിരുന്നു. വിക്കറ്റ് കീപ്പർ റോളിലും സഞ്ജു മികച്ച പ്രകടനമാണു പുറത്തെടുത്തത്. മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ 13 പന്തുകൾ നേരിട്ട താരം 15 റൺസെടുത്തു പുറത്തായി.

