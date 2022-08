ഒരുപാടു പേർ എന്നെ ‘ചേട്ടാ’ എന്നാണു വിളിക്കുന്നത്; മലയാളിയായതിൽ അഭിമാനം: സഞ്ജു

ഹരാരെ∙ ഭാവിയുടെ താരമെന്നു വിമർശകർ അടക്കം വാഴ്ത്തുന്ന താരമാണ് സഞ്ജു സാംസൺ. മികച്ച ഫോമിലായിട്ടും എഷ്യ കപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തായത് താരത്തിന്റെ ആരാധകരെ വിഷമത്തിലാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ കരിയറിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രതികൂലമായ കാര്യങ്ങളെയും പോസ്റ്റീവായി സമീപിക്കാനാണ് താരത്തിനു താ‌ത്പര്യം.

ക്യാപ്റ്റൻ‌ സ്ഥാനം ലഭിച്ചതോടെ ക്രിക്കറ്റിനോടുള്ള തന്റെ സമീപനം തന്നെ മാറിപ്പോയെന്നു പറയുകയാണ് സഞ്ജു. ‘‘ഞങ്ങൾ പോകുന്ന ഇടത്തെല്ലാം ആരാധകർ ആർത്തുവിളിക്കുന്നതു കാണുമ്പോൾ‌ ആശ്ചര്യം തോന്നാറുണ്ട്. ഒരുപാടു പേർ എന്നെ ചേട്ടാ എന്നാണു വിളിക്കുന്നത്. ഒരു മലയാളിയായതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. മലയാളി ക്രിക്കറ്ററെന്ന നിലയിൽ രാജ്യത്തിനായി കളിക്കുന്നതിലും അഭിമാനമുണ്ട്.’’– സഞ്ജു സാംസൺ പറഞ്ഞു. സിംബാബ്‍വെയ്ക്കെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിനു മുന്നോടിയായി രോഹൻ ഗവാസ്‌കറുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിനിടെയാണ് സഞ്ജുവിന്റെ പ്രതികരണം.

‘‘ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് മത്സരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ടും എനിക്കു ലഭിക്കുന്ന സ്‌നേഹവും പിന്തുണയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ‌ കടന്നുപോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പോസിറ്റീവായി സ്വാധീനിക്കുമെന്നു ഞാൻ‌ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം രാജ്യത്തിനായി കളിക്കുന്നതു കാണുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ അക്കാലത്ത് ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നതു ഞാൻ വളരെയേറെ ആസ്വദിച്ചിരുന്നു’’– സഞ്ജു സാംസൺ വ്യക്തമാക്കി.

