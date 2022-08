ഹരാരെ∙ സിംബാബ്‌വെയ്ക്കെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ബാറ്റിങ്ങിൽ മെല്ലപ്പോക്കിനു പഴി കേട്ടുവെങ്കിലും ഡ്രസിങ്ങ് റൂമിലെ തമാശയുടെ പേരിൽ ധവാൻ താരമായി. ധവാൻ ഡ്രസിങ് റൂമിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഗ്യാലറിയിൽ ആരാധകൻ ഉയർത്തിയ ‘താങ്കളുടെ ഷർട്ട് എനിക്കു കിട്ടുമോ’ എന്നൊരു പ്ലക്കാർഡ് ക്യാമറയിൽ തെളിഞ്ഞു. ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച ധവാൻ ഉടൻ തന്നെ ധരിച്ചിരുന്ന ജഴ്‌സി ഊരിയെടുക്കുന്നതു പോലെ അഭിനയിച്ചു. ഈ രംഗം കണ്ട് ധവാനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ കെ.എൽ. രാഹുലിനും ഋതുരാജ് ഗെയ്‌ക്വാദിനും ചിരിയടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വിഡിയോ അതിവേഗം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി.

മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യ ഇത്തവണ ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഓപ്പണർമാരായ ശിഖർ ധവാനും (40) കെ.എൽ.രാഹുലും (30) മെല്ലപ്പോക്കിലായിരുന്നു. 15–ാം ഓവറിൽ രാഹുൽ മടങ്ങുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 63 റൺസ് മാത്രം. 46 പന്തിൽ ഒരു ഫോറും സിക്സും മാത്രമാണു രാഹുൽ നേടിയത്. ധവാൻ 68 പന്തിൽ അടിച്ചത് 5 ഫോർ. പിന്നാലെ ക്രീസിലെത്തിയ ഗില്ലും ഇഷാൻ കിഷനുമാണ് (50) ഇന്ത്യൻ സ്കോറിങ്ങിനു വേഗം കൂട്ടിയത്. ഇരുവരും ചേർന്ന് മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ നേടിയത് 140 റൺസ്. 97 പന്തിൽ 15 ഫോറും ഒരു സിക്സും അടങ്ങുന്നതാണ് ഗില്ലിന്റെ ഇന്നിങ്സ്.

ഇഷാൻ 61 പന്തിൽ 6 ഫോറടിച്ചു. ഗിൽ എൽബിഡബ്ലിയുവിൽ നിന്ന് ഡിആർഎസിലൂടെ രക്ഷപ്പെട്ട അതേ പന്തിൽ കൗതുകരമായി റൺഔട്ടാവുകയായിരുന്നു ഇഷാൻ. പിന്നീടു ഗില്ലിനു കൂട്ടായി എത്തിയവരിൽ പിടിച്ചു നിന്നത് സഞ്ജു സാംസൺ (15) മാത്രം. 13 പന്ത് നേരിട്ട സഞ്ജു 2 സിക്സടിച്ചു. സിംബാബ്‌വെയ്ക്കായി ബ്രാഡ് ഇവാൻസ് 5 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി (5–54).

മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 169 എന്ന നിലയിൽ തകർന്ന ആതിഥേയരെ സിക്കന്ദർ റാസ ഒറ്റയ്ക്കു തോളിലേറ്റുകയായിരുന്നു. 95 പന്തിൽ 9 ഫോറും 3 സിക്സും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് റാസയുടെ ഇന്നിങ്സ്. കഴിഞ്ഞ 6 ഏകദിനങ്ങളിൽ റാസയുടെ 3–ാം സെഞ്ചറിയാണിത്. എന്നാൽ ഷാർദൂൽ ഠാക്കൂർ എറിഞ്ഞ 49–ാം ഓവറിൽ റാസയെ ലോങ്ഓൺ ബൗണ്ടറിക്കരികെ മുന്നോട്ടു ചാടി ഗിൽ കയ്യിലൊതുക്കിയതോടെ സിംബാബ്‍വെയുടെ പോരാട്ടം തീർന്നു.

English Summary: Shikhar Dhawan has epic response to fan holding ‘Can I have your shirt