റാസ: തോൽവിയിലും തളരാത്ത പോരാട്ട വീര്യം; ഓടിയെത്തി അഭിനന്ദിച്ച് ഗില്ലും ഇഷാനും - വിഡിയോ

ഹരാരെ∙ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 169 എന്ന നിലയിൽ തകർന്ന സിംബാബ്‌വെയെ ഒറ്റയ്ക്കു തോളിലേറ്റുകയായിരുന്നു പാക്ക് വംശജനായ സിക്കന്ദർ റാസ (115). റാസയുടെ ബലത്തിലാണ് സിംബാബ്‌വെ ഒന്നു പൊരുതി നോക്കിയതും. ഷാർദൂൽ ഠാക്കൂർ എറിഞ്ഞ 49–ാം ഓവറിൽ റാസയെ ലോങ്ഓൺ ബൗണ്ടറിക്കരികെ മുന്നോട്ടു ചാടി ഗിൽ കയ്യിലൊതുക്കിയതോടെ സിംബാബ്‌വെ പോരാട്ടം അവസാനിച്ചു.

വിജയത്തിനു വെറും 13 റൺസ് അകലെയാണ് സിംബാബ്‌വെ വീണത്. റാസ ക്രിസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വിജയിക്കുമെന്നു തന്നെയായിരുന്നു സിംബാബ്‌വെ ആരാധകരുടെ വിശ്വാസം. ഗില്ലിന് ക്യാച്ച് നൽകി മടങ്ങുന്ന റാസയെ അഭിനന്ദിക്കാൻ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ് മാച്ചും പരമ്പരയുടെ താരവുമായ ശുഭ്മൻ ഗിൽ അടക്കമുള്ള താരങ്ങൾ ഓടിയെത്തിയത് ഹൃദയസ്‍പർശിയായ കാഴ്‍ചയായി.

ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ ഇഷാൻ കിഷനും കുൽദീപ് യാദവും റാസയെ തോളിൽ തട്ടി അഭിനന്ദിക്കുന്നതും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതുമായി ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുകയും ചെയ്‌തു. 95 പന്തിൽ 9 ഫോറും 3 സിക്സും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് റാസയുടെ ഇന്നിങ്സ്. കഴിഞ്ഞ 6 ഏകദിനങ്ങളിൽ റാസയുടെ 3–ാം സെഞ്ചറിയാണിത്.

സഹതാരങ്ങളെല്ലാം പരാജയം സമ്മതിച്ച ഹരാരെയിലെ പിച്ചിൽ തകർത്താടിയ റാസയെ അഭിന്ദിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നത് ഹൃദ്യമായ കാഴ്‍ച തന്നെയാണെന്നും ആരാധകർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സ്കോർ: ഇന്ത്യ– 50 ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 289 റൺസ്. സിംബാബ്‌വെ– 49.3 ഓവറിൽ 276നു പുറത്ത്.

