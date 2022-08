ക്രിക്കറ്റ് ഗാലറിയിലെ ആരവങ്ങൾക്ക് തൽക്കാലം അവധി; മുരളി വിജയ് ഇനി ഗോൾഫ് കളിക്കും!

ചെന്നൈ ∙ ക്രിക്കറ്റ് ഗാലറികളുടെ കാതടപ്പിക്കുന്ന ആരവങ്ങൾക്കു തൽക്കാലം അവധി നൽകി മുരളി വിജയ് ഇനിയൽപം ഗോൾഫ് കളിക്കും. നന്ദനം കോസ്മോ ഗോൾഫ് കോഴ്സിൽ ആരംഭിച്ച ചെന്നൈ ഓപ്പൺ ഗോൾഫിന്റെ അമച്വർ വിഭാഗത്തിലാണ് വിജയ് മത്സരിക്കുന്നത്.

മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റർ കൃഷ്ണമാചാരി ശ്രീകാന്തിന്റെ മകൻ അനിരുദ്ധ ശ്രീകാന്തും വിജയ്ക്ക് ഒപ്പം മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. നാലു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷമാണ് പ്രഫഷനൽ ഗോൾഫ് ടൂർ ഓഫ് ഇന്ത്യ (പിജിടിഐ) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ടൂർണമെന്റ് ചെന്നൈയി‍ൽ നടക്കുന്നത്. നിലവിലെ ചാംപ്യനായ ശ്രീലങ്കൻ താരം മിഥുൻ ‍പെരേര, ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ കലിൻ ജോഷി, അമൻ രാജ്, ഷമീം ഖാൻ തുടങ്ങി 126 താരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

