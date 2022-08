‘ആ തോൽവി ഓർത്താൽ ഇപ്പോഴും ഉറങ്ങാനാകില്ല; ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ ബാധിച്ചത് നാലു വർഷം’

മുംബൈ∙ പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ ഒരു മത്സരത്തിലേറ്റ തോൽ‌വിയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും തന്റെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ കപിൽ ദേവ്. 1986 ഓസ്ട്രൽ– ഏഷ്യ കപ്പിന്റെ ഫൈനലിൽ പാക്കിസ്ഥാനോടേറ്റ തോൽവി പിന്നീടത്തെ നാലു വർഷം ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനെ കാര്യമായി ബാധിച്ചെന്നും കപിൽ ദേവ് പറഞ്ഞു. അന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ ടീമിൽ കളിച്ചിരുന്ന വസീം അക്രമുമായി ഒരു സ്പോർട്സ് ചാനലിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് കപിൽ ദേവ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

ഈ മത്സരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വസീം അക്രം അവതരിപ്പിച്ചതോടെയാണ് കപിൽ ദേവും ഇക്കാര്യം സംസാരിച്ചത്. കളിയിൽ ഇന്ത്യ 270 എടുക്കേണ്ടതായിരുന്നെന്നും എന്നാൽ തനിക്ക് കിട്ടിയ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ ഇന്ത്യയെ 245ല്‍ ഒതുക്കിയെന്നും വസീം അക്രം പ്രതികരിച്ചു. ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നു കപിൽ ദേവ് പറഞ്ഞു. ‘‘അവസാന ഓവര്‍ വന്നപ്പോൾ ചേതൻ ശർമയ്ക്കാണു ഞങ്ങൾ പന്തു നൽകിയത്. തോല്‍വിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനു പിഴവുണ്ടായെന്നു ഞങ്ങൾക്കു തോന്നുന്നില്ല. അവസാന പന്തിൽ പാക്കിസ്ഥാനു വേണ്ടിയിരുന്നത് നാലു റൺസ് മാത്രമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ലോ യോർക്കർ എറിയാനാണു ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്.’’

‘‘മറ്റൊരു വഴിയും ഞങ്ങൾക്കു മുൻപിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റവും മികച്ചതാണു ചെയ്തത്. എന്നാൽ പന്ത് ലോ ഫുൾടോസായി. ജാവേദ് മിയാൻദാദ് പാക്കിസ്ഥാനെ കളി ജയിപ്പിച്ചു. ആ തോൽവിയോടെ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടമായി. നാലു വർഷമാണ് ടീമിനെ അതു ബാധിച്ചത്. അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിൽനിന്നുള്ള തിരിച്ചുവരവു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു’’– കപില്‍ ദേവ് വെളിപ്പെടുത്തി.

1986ലെ ഇന്ത്യ– പാക്കിസ്ഥാൻ പോരാട്ടത്തിൽ രണ്ടാമതു ബാറ്റു ചെയ്ത പാക്കിസ്ഥാന് അവസാന പന്തിൽ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നത് നാല് റൺസായിരുന്നു. ചേതന്‍ ശർമയെറിഞ്ഞ പന്ത് ജാവേദ് മിയാൻദാദ് സിക്സർ പറത്തി പാക്കിസ്ഥാനെ ജയിപ്പിച്ചു. കപിൽ ദേവായിരുന്നു ഈ മത്സരത്തിൽ ടീം ഇന്ത്യയെ നയിപ്പിച്ചത്.

