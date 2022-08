വിനോദ് കാംബ്ലിക്ക് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് മുംബൈയിലെ കമ്പനി; മികച്ച ശമ്പളം

മുംബൈ∙ ജീവിതത്തിലെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വെളിപ്പെടുത്തിയ മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം വിനോദ് കാംബ്ലിക്ക് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് മുംബൈയിലെ കമ്പനി. സഹ്യാദ്രി ഇൻഡസ്ട്രി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഫിനാൻസ് വിഭാഗത്തിലാണ് മാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്. ഈ ഓഫർ കാംബ്ലി സ്വീകരിച്ചോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരണമായിട്ടില്ല. ബിസിസിഐയിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന പെൻഷൻ തുക കൊണ്ടാണു ജീവിക്കുന്നതെന്ന് 50 വയസ്സുകാരനായ വിനോദ് കാംബ്ലി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

വരുമാനമുള്ള ഒരു ജോലിക്കായി മുംബൈ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനെ സമീപിച്ചിരുന്നെന്നും എന്നാൽ കാര്യമുണ്ടായില്ലെന്നും വിനോദ് കാംബ്ലി നേരത്തേ പരാതി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഒരു ജോലി കിട്ടുന്നതിനു കുടി നിർത്താൻ തയാറാണെന്നും വിനോദ് കാംബ്ലി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയ്ക്കായി 17 ടെസ്റ്റുകളും 104 ഏകദിനങ്ങളും കളിച്ചിട്ടുള്ള താരമാണ് വിനോദ് കാംബ്ലി. 2000 ൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കായി അവസാനം കളിച്ചത്. 1995ന് ശേഷം ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ കളിച്ചിട്ടില്ല.

കളി തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ഏറ്റവും പ്രതിഭയുള്ള യുവതാരമായി വാഴ്ത്തപ്പെട്ട വിനോദ് കാംബ്ലി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണു സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടിലാണെന്നു വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ബിസിസിഐ നൽകുന്ന 30,000 രൂപ പെൻഷനെ ആശ്രയിച്ചാണു ജീവിതം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നും കാംബ്ലി വെളിപ്പെടുത്തി. നേരത്തേ സച്ചിന്‍ തെന്‍ഡുൽക്കറുടെ മിഡിൽസെക്സ് ഗ്ലോബർ അക്കാദമിയിലും വിനോദ് കാംബ്ലി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു.

