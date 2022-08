ദുബായ്∙ നെതർലൻഡ്സിൽനിന്ന് ദുബായിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ വാഹനത്തിൽ ഇരുന്ന് ഖുർആൻ വായിക്കുന്ന പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം മുഹമ്മദ് റിസ്‍വാന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. മറ്റു താരങ്ങളെല്ലാം സ്വന്തം മൊബൈൽ ഫോണുകളില്‍ നോക്കിയിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് റിസ്‍വാൻ വാഹനത്തിൽ ഖുർആൻ വായിക്കുന്നത്. താരങ്ങളിൽ ചിലർ പുറത്തുള്ള ആരാധകരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി.

മൂന്ന് ഏകദിന മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുന്നതിനാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം നെതർലൻ‍ഡ്സിലെത്തിയത്. മൂന്നു മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച ശേഷം ടീം ഏഷ്യാ കപ്പ് മത്സരങ്ങൾക്കായി യുഎഇയിലേക്കു തിരിച്ചു. ഈ യാത്രയ്ക്കിടയിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമാണ് ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലിൽ പങ്കുവച്ചത്. ഇതോടെ മുഹമ്മദ് റിസ്‍വാനെ അഭിനന്ദിച്ച് നിരവധി പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരും രംഗത്തെത്തി.

യുഎഇയിലെത്തിയ പാക്കിസ്ഥാൻ ടീം പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു. 28ന് ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെയാണ് പാക്കിസ്ഥാന്റെ ആദ്യ മത്സരം. യുവ പേസർ ഷഹീൻ അഫ്രീദി പരുക്കേറ്റു പുറത്തായതു പാക്കിസ്ഥാന്‍ ടീമിനു തിരിച്ചടിയാണ്.

English Summary: 'All Pakistan players were on phones but...': Twitter erupts as video of Mohammad Rizwan reading 'Quran' goes viral