നാല് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ്, ഏഷ്യാ കപ്പ് അരികെ; സ്റ്റാറാകാൻ പുതിയ പിള്ളേർ

നാലു വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ്, 2 തവണ വേദിമാറ്റം, ടീമുകളുടെ കാര്യത്തിലെ അനിശ്ചിതത്വം... ഒടുവിൽ ഇവയെല്ലാം അതിജീവിച്ച് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് മാമാങ്കം ഏഷ്യാ കപ്പ് 15–ാം എഡിഷൻ 27നു യുഎഇയിൽ ആരംഭിക്കും. 2 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ടൂർണമെന്റ് കോവിഡ്മൂലം 2018നു ശേഷം നടന്നിട്ടില്ല. 2021ൽ ഏഷ്യാ കപ്പ് നടത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യയ്ക്കു ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ് ഫൈനൽ കളിക്കേണ്ടിയിരുന്നതിനാൽ മാറ്റി. പിന്നാലെ, സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ പാക്കിസ്ഥാനിൽനിന്നു വേദി മാറ്റി. അടുത്തതായി വേദിയാകേണ്ടിയിരുന്ന ശ്രീലങ്ക, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിമൂലം പിൻവാങ്ങിയതോടെ വീണ്ടും അനിശ്ചിതത്വം. ഒടുവിൽ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനു തൊട്ടുമുൻപായി അപ്രതീക്ഷിതമായി ഏഷ്യാ കപ്പിന്റെ വരവ്. 2016നു ശേഷം ട്വന്റി20 ഫോർമാറ്റിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യാ കപ്പ് ടൂർണമെന്റെന്ന പ്രത്യേകതയും ഇത്തവണയുണ്ട്.



തൊട്ടരികെ എത്തിനിൽക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ഒരുക്കംകൂടിയാണ് ഏഷ്യാ കപ്പ്. ഇതിനു ശേഷം നേരേ ലോകകപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാനാണു ടീമുകൾ പോകുന്നത്. കളിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചും ലോകകപ്പ് ടീമിൽ ഇടം പിടിക്കാനുള്ള ഫൈനൽ സിലക്‌ഷൻ ട്രയൽസാണ് ഏഷ്യാ കപ്പ്. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മത്സരം 28നാണ്. എതിരാളികൾ ചിരവൈരികളായ പാക്കിസ്ഥാൻ.

YOUNG STARS

ടൂർണമെന്റിൽ ഇത്തവണ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാവുക യുവതാരങ്ങളാണ്. ഇതിൽ പ്രധാനി ശ്രീലങ്കൻ ഓൾറൗണ്ടർ ചാമിക കരുണരത്നെയാണ്. എയ്ഞ്ചലോ മാത്യൂസിനു ശേഷം ലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റിലെ പെർഫക്ട് ഓൾറൗണ്ടറായി പേരെടുക്കുമെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന താരമാണ് ചാമിക. ലങ്കയുടെ തന്നെ ഇടംകൈ ബാറ്റർ ചരിത് അസലങ്കയും ടൂർണമെന്റിലെ നോട്ടപ്പുള്ളിയാണ്. പാക്കിസ്ഥാൻ ടീമിൽ പേസർ ഷഹീൻ ഷാ അഫ്രീദിക്കു പകരക്കാരനായി എത്തിയ ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരൻ മുഹമ്മദ് ഹസ്‌നൈനാണ് മറ്റൊരു പ്രതീക്ഷ. ബംഗ്ലദേശ് ടീമിലെ സ്ഥിരതയുള്ള ഓൾറൗണ്ടറായി പേരെടുത്ത അഫിഫ് ഹുസൈൻ ഏഷ്യാ കപ്പിലും മികവു തുടരുമെന്ന് ഏറക്കുറെ ഉറപ്പാണ്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ഇടംകൈ ബാറ്റർ ഹസ്രത്തുല്ല സസായിയുടെ സമീപകാല പ്രകടനങ്ങളും പ്രതീക്ഷയ്ക്കു വക നൽകുന്നു. ലെഗ് സ്പിന്നർ രവി ബിഷ്ണോയ്, പേസർമാരായ അർഷ്ദീപ് സിങ്, ആവേശ് ഖാൻ എന്നിവരാണ് ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന യുവതാരങ്ങൾ. ട്വന്റി20 സ്പെഷലിറ്റായ ലെഗ് സ്പിന്നർ യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹൽ ടീമിലുള്ളതിനാൽ ബിഷ്ണോയിക്കു കളിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുമോയെന്ന് ഉറപ്പില്ല. എന്നാൽ, ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അർഷ്ദീപോ ആവേശ്‍ ഖാനോ ആദ്യ ഇലവനിൽ ഇടംപിടിച്ചേക്കും.

മുൻപിൽ ലങ്ക

ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഏഷ്യാ കപ്പ് സ്വന്തമാക്കിയത് ഇന്ത്യയാണെങ്കിലും 14 ഏഷ്യാ കപ്പ് ടൂർണമെന്റുകളിലും മത്സരിച്ച ഒരേയൊരു ടീം ശ്രീലങ്കയാണ്. 1986ൽ ടൂർണമെന്റിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചത് ശ്രീലങ്കയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യ ടൂർണമെന്റിൽനിന്നു വിട്ടുനിന്നു. 1990ൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ടൂർണമെന്റിൽ പാക്കിസ്ഥാനും പങ്കെടുത്തില്ല.

ടീമുകൾ ഏതൊക്കെ

ഗ്രൂപ്പ് എ : ഇന്ത്യ, പാക്കിസ്ഥാൻ, ക്വാളിഫയർ വിജയി

ഗ്രൂപ്പ് ബി: ശ്രീലങ്ക, ബംഗ്ലദേശ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ

റൗണ്ട് റോബിൻ ഫോർമാറ്റിലാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക. 2 ഗ്രൂപ്പിലെയും ആദ്യ 2 സ്ഥാനക്കാർ വീതം സൂപ്പർ 4ൽ മത്സരിക്കും.

മത്സരം എപ്പോൾ, എവിടെ

ദുബായ്, ഷാർജ എന്നിവയാണു വേദികൾ. ഉദ്ഘാടന മത്സരം 27നു ദുബായ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ്. ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 7.30ന് ശ്രീലങ്ക– ബംഗ്ലദേശ് ടീമുകൾ തമ്മിലാണു മത്സരം. സെപ്റ്റംബർ 11നാണ് ഫൈനൽ. മത്സരങ്ങൾ സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് ചാനലുകളിലും ഹോട്സ്റ്റാറിലും തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും.

സമ്മാനത്തുക

ജേതാക്കൾക്കു 2 ലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ (ഏകദേശം 1.60 കോടി രൂപ) സമ്മാനമായി ലഭിക്കും. ഒരു ലക്ഷം ഡോളറാണ് (ഏകദേശം 80 ലക്ഷം രൂപ ) രണ്ടാം സമ്മാനം.

MISSING STARS

ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാർ ബോളർ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര , ട്വന്റി20 സ്പെഷലിസ്റ്റ് ഹർഷൽ പട്ടേൽ, പാക്കിസ്ഥാന്റെ യുവപേസർ ഷഹീൻ ഷാ അഫ്രീദി, ശ്രീലങ്കൻ പേസർ ദുഷ്മന്ത ചമീര എന്നിവർ പരുക്കുമൂലം ഏഷ്യാ കപ്പിൽ കളിക്കുന്നില്ല.

English Summary: Asia Cup 2022 will be played in UAE