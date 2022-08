എനിക്ക് 35 വയസ്സാണ്, 75 അല്ല; പ്രായമായെന്നു കേട്ടു മടുത്തു: ടീമിലെടുക്കാത്തതിനെതിരെ ഷെൽഡൻ

മുംബൈ∙ ന്യൂസീലൻഡ് എ ടീമിനെതിരായ പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യ എ ടീമിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ബിസിസിഐ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് ആരംഭിക്കുന്ന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ തിളങ്ങിയ ഒരു കൂട്ടം യുവതാരങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. പേസർ ഉമ്രാൻ മാലിക്ക്, രജത് പട്ടീദാർ, തിലക് വർമ തുടങ്ങിയ താരങ്ങൾ ടീമിലെത്തിയപ്പോൾ ഷെൽഡൻ ജാക്സന് അവസരം ലഭിച്ചില്ല. ടീമിലെടുക്കാത്തതിലുള്ള നിരാശ 35 വയസ്സുകാരനായ താരം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

തനിക്ക് 35 വയസ്സാണു പ്രായമെന്നും അല്ലാതെ 75 അല്ലെന്നും ഷെൽഡൻ ജാക്സൻ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. ‘‘മൂന്നു സീസണുകളിൽ തുടർച്ചയായി മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയതിനാൽ ടീമില്‍ എടുക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കാനും സ്വപ്നം കാണാനും എനിക്ക് അവകാശമുണ്ട്. ഇതു പ്രകടനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, പ്രായത്തിന്റെയല്ല. ഞാനൊരു മികച്ച താരമാണെന്നും പക്ഷേ പ്രായമായെന്നും കേട്ടു മടുത്തു. എനിക്കു 35 വയസ്സാണു പ്രായം, 75 അല്ല’’– ഷെല്‍ഡൻ ജാക്സൻ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനായി താരം മികച്ച പ്രകടനമാണു നടത്തിയതെന്ന് ഒരു ആരാധകൻ ട്വീറ്റിനു മറുപടിയായി കുറിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരാശ തനിക്കു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്നും ജാക്സൻ പ്രതികരിച്ചു. ‘‘എനിക്കു സ്വയം ദേഷ്യം തോന്നുന്നു, കാരണം ക്രിക്കറ്റിൽ ഒന്നും എനിക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ എത്ര പരിശ്രമിക്കുന്നു എന്നത് അനുസരിച്ചല്ല ക്രിക്കറ്റിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വഴിക്കു പോകില്ല. എന്റെ മികവു നിങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്നോടു ക്ഷമിക്കൂ’’– താരം ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. ഇന്ത്യ എ ടീം മൂന്ന് ചതുർദിന മത്സരങ്ങളാണ് കിവീസിനെതിരെ കളിക്കുന്നത്. അതിനു ശേഷം മൂന്ന് ഏകദിന മത്സരങ്ങളും കളിക്കും.

English Summary: ‘I’m 35, not 75’ – Sheldon Jackson shares cryptic tweet after missing out from India A squad