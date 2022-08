‘കെ.എൽ. രാഹുലിനെ ഒഴിവാക്കി സഞ്ജു സാംസണെ ഏഷ്യാ കപ്പ് ടീമിലെടുക്കാമായിരുന്നു’

ഇസ്‍ലാമബാദ്∙ ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കെ.എൽ. രാഹുലിനു പകരം മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണെ എടുക്കണമായിരുന്നെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഡാനിഷ് കനേരിയ. ‘‘ ഏഷ്യാ കപ്പ് കളിക്കാൻ സഞ്ജു സാംസണിന് അവസരം നൽകണമായിരുന്നു. കെ.എൽ. രാഹുലിന് കുറച്ചുകൂടി സമയം നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടക്കേണ്ട ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാമായിരുന്നു.’’– ഡാനിഷ് കനേരിയ ഒരു സ്പോർട്സ് മാധ്യമത്തോടു പ്രതികരിച്ചു.

‘‘വലിയ പരുക്കിനു ശേഷമാണ് കെ.എല്‍. രാഹുൽ തിരിച്ചുവരുന്നത്. ഉടനെ സിംബാബ്‍വെ പര്യടനത്തിനു വിട്ടു. ഇപ്പോഴിതാ ഏഷ്യാ കപ്പ് കളിക്കാൻ പോകുന്നു. ഇതു വളരെ നേരത്തേയാണ്. സഞ്ജു സാംസണെപ്പോലെ നന്നായി കളിക്കുന്ന ഒരു ക്രിക്കറ്റർ ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനം കാണാന്‍ തന്നെ മനോഹരമാണ്. ടീം ഇന്ത്യയ്ക്കായി തുടർച്ചയായി കളിക്കാനുള്ള അവസരം സഞ്ജു സാംസണു ലഭിച്ചിട്ടില്ല.’’

‘‘അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യം ടീമിലെടുക്കുകയും പിന്നീട് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരിശീലകൻ രാഹുൽ ദ്രാവി‍ഡിന് സഞ്ജുവിന്റെ കഴിവിനെക്കുറിച്ച് നന്നായി അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്. ആ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സഞ്ജു സാംസണ് ഏഷ്യാ കപ്പ് ടീമിൽ അവസരം ലഭിക്കേണ്ടതായിരുന്നു’’– ഡാനിഷ് കനേരിയ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Former Pak spinner feels India should've selected Sanju Samson in place of KL Rahul for Asia Cup 2022