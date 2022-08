മുംബൈ∙ ദുബായിലേക്കു യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ വിസ്താര എയര്‍ലൈന്‍സില്‍ നിന്നു നേരിട്ട മോശം അനുഭവം ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവെച്ച് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഇർഫാൻ പഠാൻ. ശനിയാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്ന ഏഷ്യാ കപ്പിനായി ദുബായിലേക്ക് പോകവെ മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തില്‍ വെച്ച് വിമാന ജീവനക്കാര്‍ മോശമായി പെരുമാറിയെന്നാണ് ഇര്‍ഫാന്റെ ആരോപണം. ഭാര്യയോടും മക്കളോടുമൊപ്പം കൗണ്ടറിൽ ഒരു മണിക്കൂറിലധികം കാത്ത് നിർത്തിയെന്നും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫ് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്നും പഠാൻ ആരോപിക്കുന്നു.

ഇർഫാൻ പഠാന്റെ പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ–

‘‘ഇന്ന്, ഞാൻ മുംബൈയിൽ നിന്ന് വിസ്താരയുടെ ഫ്ലൈറ്റ് യുകെ-201ൽ ദുബായിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ചെക്ക്ഇൻ കൗണ്ടറിൽ വെച്ച് എനിക്ക് വളരെ മോശം അനുഭവം ഉണ്ടായി, നേരത്തേ ബുക്ക് ചെയ്ത് കണ്‍ഫേം ആയ എന്റെ ടിക്കറ്റ് ക്ലാസ് വിസ്താര അനുവാദമില്ലാതെ ബോധപൂർവം തരംതാഴ്ത്തുകയായിരുന്നു. ഇതു പരിഹരിച്ച് കിട്ടാന്‍ എനിക്ക് ഒന്നര മണിക്കൂര്‍ കൗണ്ടറില്‍ കാത്തുനില്‍ക്കേണ്ടി വന്നു.

ഭാര്യയ്ക്കും എട്ടു മാസവും അഞ്ചു വയസും പ്രായമുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കും എനിക്കൊപ്പം ഈ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടി വന്നു. മറ്റ് ചില യാത്രക്കാർക്കും മോശം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര്‍ ഇങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് ശരിക്കുള്ള വിലയിലും കുറച്ച് വില്‍ക്കുന്നതെന്നും ഇതെങ്ങനെ മാനേജ്‌മെന്റ് അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും എനിക്ക് മനസിലാകുന്നില്ല. ഈ സംഭവങ്ങളിൽ ഉടനടി നടപടിയെടുക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ ശ്രമിക്കണം’’– ഇർഫാൻ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

സംഭവം വാർത്തയായതോടെ പ്രതികരണവുമായി വിമാനക്കമ്പനിയും രംഗത്തെത്തി. വിമാനക്കമ്പനിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ടെന്നും സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് മുൻഗണനാടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷിക്കുകയാണെന്നും വിസ്താര മറുപടി നൽകി. ആവശ്യമായ എല്ലാ തിരുത്തൽ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിസ്താര അറിയിച്ചു.

English Summary: Irfan Pathan complains to Vistara: Ticket downgraded, made to wait with wife, kids