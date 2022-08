സഞ്ജുവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഏകദിനത്തിലെ സ്ഥിരം കീപ്പർ സ്ഥാനം? ഏഷ്യാ കപ്പിലെ നഷ്ടം

‘ഏഷ്യാ കപ്പിന്റെ നഷ്ടം’ എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രമുഖ ക്രിക്കറ്റ് മാധ്യമം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത 5 രാജ്യാന്തര താരങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ലേഖനം. ലോകക്രിക്കറ്റിലെ സൂപ്പർ താരങ്ങളായ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, ഷഹീൻ ഷാ അഫ്രീദി തുടങ്ങി വമ്പൻമാരായിരുന്നു ലിസ്റ്റിൽ. എന്നാൽ അതിൽ അവസാനത്തെ പേരാണ് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ ശ്രദ്ധിച്ചത്; സഞ്ജു സാംസൺ. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമല്ലാതിരുന്നിട്ടു കൂടി സഞ്ജു സാംസൺ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഇടംപിടിച്ചു. അതോടെ അടുത്ത ചോദ്യവുമായി ആരാധകർ രംഗത്തെത്തി, ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ സഞ്ജുവിനെ പരിഗണിക്കുമോ?

∙ ഫൈനൽ സിലക്‌ഷൻ

ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ടീമിലേക്കുള്ള ഫൈനൽ സിലക്‌ഷൻ ട്രയൽസായാണ് ഏഷ്യാ കപ്പിനെ ടീമുകൾ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഏഷ്യ കപ്പിൽ മികവു തെളിയിക്കുക എന്നത് ഓരോ താരത്തിന്റെയും ആവശ്യമാണ്. ഇന്ത്യയെ പോലെ രണ്ട് ടീമിറക്കാൻ പോന്ന താരങ്ങളുള്ള ടീം മാനേജ്മെന്റുകൾക്ക് ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനുള്ള പെർഫക്ട് സ്ക്വാഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരം കൂടിയാണ് ഏഷ്യാ കപ്പ്. അതിനാൽ ഏഷ്യ കപ്പിൽ ഇടംപിടിക്കാത്ത താരങ്ങൾ ലോകകപ്പ് ടീമിലേക്കും പരിഗണിക്കപ്പെട്ടേക്കില്ല എന്നു ക്രിക്കറ്റ് നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ടീമിൽ സഞ്ജു ഇടംപിടിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നു പറയാനുള്ള പ്രധാന കാരണവും ഇതാണ്.

∙ വഴിമുടക്കിയത് വലംകയ്യോ?

രോഹിത് ശർമ, കെ.എൽ.രാഹുൽ, വിരാട് കോലി, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, ശ്രേയസ് അയ്യർ, ദീപക് ഹൂഡ തുടങ്ങി ഇന്ത്യൻ ടോപ് ഓർഡറിലെ ബാറ്റർമാർ മുഴുവൻ വലംകയ്യൻമാരാണ്. ഇവർക്കൊപ്പം മത്സരിച്ചുവേണം വലംകയ്യൻ ബാറ്ററായ സഞ്ജുവിന് ടീമിൽ കയറാൻ. ഓപ്പണർ, മിഡിൽ ഓർഡർ എന്നീ പൊസിഷനുകളിലാണ് സഞ്ജു ബാറ്റ് ചെയ്യാറ്. എന്നാൽ ഈ രണ്ടു പൊസിഷനുകളിലും ഒരു സ്പെഷലിസ്റ്റ് വലം കയ്യൻ ബാറ്ററുടെ ഒഴിവ് നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇല്ല. മറുവശത്ത് വിക്കറ്റ് കീപ്പറായ ഇഷാൻ കിഷനെ തുണയ്ക്കുന്നത് ഇടംകയ്യാണ്. ശിഖർ ധവാനെ ട്വന്റി20യിൽ നിന്ന് ഏറെക്കുറെ തഴഞ്ഞ മട്ടാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഇടംകയ്യൻ ഓപ്പണറെ അന്വേഷിക്കുന്ന ടീം മാനേജ്മെന്റിന് ഇഷാൻ അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷനില്ല.

∙ പന്തിനു പകരക്കാരൻ?

ഋഷഭ് പന്തിനു പകരക്കാരനായി സഞ്ജുവിനെ പരിഗണിച്ചുകൂടെ എന്നതാണ് മറ്റൊരു ആവശ്യം. എന്നാൽ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ പന്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഇംപാക്ട്, സിലക്ടർമാരെ അതിനു സമ്മതിച്ചേക്കില്ല. മൂന്നു ഫോർമാറ്റിലും ഇതിനോടകം മികവു തെളിയിക്കാൻ പന്തിനു സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിലെ പന്തിന്റെ സമീപകാല പ്രകടനം അത്ര നല്ലതല്ലെങ്കിലും ടീം ഇന്ത്യയുടെ ഫുൾ ടൈം വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി മാറിക്കഴിഞ്ഞ പന്തിനെ ട്വന്റി20യിൽ നിന്നു മാറ്റിനിർത്താൻ മാനേജ്മെന്റിനു താൽപര്യമില്ല. ഇതിനു പുറമേ, രോഹിത് ശർമ ട്വന്റി20 ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിയുമ്പോൾ പകരക്കാരനായി ഉയർന്നു വരുന്ന പേരുകളിൽ പ്രധാനിയാണ് പന്ത്. ഇതുകൂടി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ പന്തിനെ മാറ്റിനിർത്തി സഞ്ജുവിന് അവസരം കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയില്ല.

∙ സഞ്ജുവിന്റെ പ്രകടനം

ഫോർമാറ്റ് മത്സരം റൺസ് ശരാശരി

ട്വന്റി20- 16 296 21.14

ഏകദിനം- 7 176 44

ഇതിൽ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ബാറ്റിങ് ശരാശരിയുണ്ടെങ്കിലും ട്വന്റി20യിലേക്കു വരുമ്പോ‍ൾ സഞ്ജുവിന്റെ ബാറ്റിങ് ശരാശരി നേർപകുതിയാകുന്നു. ട്വന്റി20യിൽ ഒരു മധ്യനിര ബാറ്ററെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം ബാറ്റിങ് ശരാശരിയെക്കാൾ പ്രധാനം സ്ട്രൈക് റേറ്റ് ആണെന്നു പറയാറുണ്ട്. 135.15 ആണ് ട്വന്റിയിൽ സഞ്ജുവിന്റെ സ്ട്രൈക് റേറ്റ്. എങ്കിലും 21.44 എന്നത് താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ബാറ്റിങ് ശരാശരിയാണ്. വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ്ങിൽ സ‍‍ഞ്ജുവിന്റെ എതിരാളിയായി കണക്കാക്കുന്ന ഇഷാൻ കിഷന്റെ ട്വന്റി20 ബാറ്റിങ് ആവറേജ് 30.2 ആണ്. സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് 131 ഉം. ട്വന്റി20യിൽ ഇതുവരെ ഫോം കണ്ടെത്താനാകാത്ത ഋഷഭ് പന്തിന്റെ ബാറ്റിങ് ശരാശരി പോലും സഞ്ജുവിന് മുകളിലാണ് (23.9). ഈ കണക്കുകളെല്ലാം ഒരു പരിധിവരെ സഞ്ജുവിനെ തഴയാൻ കാരണമായി പറയുന്നു.

∙ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരുന്ന മലയാളി

2007 ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ജയത്തിലും 2011 ഏകദിന ലോകകപ്പ് ജയത്തിലും ടീം ഇന്ത്യയിൽ എസ്.ശ്രീശാന്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു മലയാളി സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. 1983 ഏകദിന ലോകകപ്പ് വിജയത്തിലും ഒരു മലയാളി സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു; സുനിൽ വൽസന്റെ രൂപത്തിൽ. ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ ടീം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലോകകപ്പ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ടീമിൽ ഒരു മലയാളി വേണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറവല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അങ്ങനെയൊരു ഭാഗ്യപരീക്ഷണത്തിനു ബിസിസിഐ മുതിരുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ (കേൾക്കുമ്പോൾ തമാശയെന്നു തോന്നാമെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ ഭാവി അറിയാൻ പ്രശ്നം വച്ചു നോക്കിയ സംഭവത്തോടു ചേർത്തു വായിച്ചാൽ ഇത്തരമൊരു ഭാഗ്യപരീക്ഷണത്തിനു ബിസിസിഐ മുതിർന്നാലും കുറ്റം പറയാൻ സാധിക്കില്ല).

∙ വഴി അടഞ്ഞോ?

ടീം ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള സഞ്ജു സാംസന്റെ വഴി അടഞ്ഞോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇല്ലെന്നാണ് ഉത്തരം. അതിനു കാരണം ഈയിടയായി ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില പരിഷ്കാരങ്ങളാണ്. ഓരോ ഫോർമാറ്റിനും ഓരോ ടീം എന്ന രീതിയിലേക്ക് ടീം ഇന്ത്യ പതിയെ മാറുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഋഷഭ് പന്തിനെ ടെസ്റ്റിലേക്കും ഇഷാൻ കിഷനെ ട്വന്റി20യിലേക്കും സ്ഥിരം വിക്കറ്റ് കീപ്പർമാരായി പരിഗണിച്ചേക്കും. അങ്ങനെ വന്നാൽ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിലെ സ്ഥിരം വിക്കറ്റ് കീപ്പർ സ്ഥാനം സഞ്ജുവിനു ലഭിച്ചേക്കും. ഈ പരിഷ്കരണങ്ങൾ എപ്പോൾ, എത്രകണ്ട് നടപ്പാകുമെന്നു പറയാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊരു പൊളിച്ചെഴുത്തിനുള്ള ആലോചന ബിസിസിഐ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Chances for Sanju Samson to stay as permanent wicket keeper in team India