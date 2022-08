‘വിരാട് കോലി തിളങ്ങട്ടെ, സെഞ്ചറി അടിക്കണം; പക്ഷേ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ വേണ്ട’

ദുബായ്∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുൻ‌ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫോമിലേക്കു തിരിച്ചെത്തണമെന്നാണു തന്റെ ആഗ്രഹമെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ ശദബ് ഖാൻ. വിരാട് കോലി സെഞ്ചറി അടിക്കണമെന്നുണ്ടെന്നും എന്നാല്‍ അത് പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ആകരുതെന്നും പാക്ക് ഉപനായകൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. വിരാട് കോലി ഇപ്പോഴും എതിരാളികളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന താരമാണെന്നും ശദബ് ഖാന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

‘‘നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, എതിരാളികൾക്ക് ഭയക്കാനില്ലെന്നു തോന്നും. അദ്ദേഹം ഒരു ഇതിഹാസമാണ്. ഇന്ത്യൻ ടീമിനായി മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോലി വലിയൊരു താരമായതുകൊണ്ടുതന്നെ അദ്ദേഹത്തെ എപ്പോഴും ഭയപ്പെടേണ്ടിവരും. പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ കോലി വലിയ ഇന്നിങ്സ് കളിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കു താൽപര്യമില്ല. മുന്‍പു കളിച്ച പോലെ കോലി ഇനിയും തിളങ്ങണമെന്നു ഞാൻ പ്രാർഥിക്കും. ഏഷ്യാ കപ്പിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ടീമിനെതിരെ കോലി സെഞ്ചറിയടിക്കണമെന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു– പാക്കിസ്ഥാൻ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞു.

‘‘ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ഇന്ത്യ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയേയും പാക്കിസ്ഥാൻ ഷഹീൻ അഫ്രീദിയെയും മിസ് ചെയ്യും. രണ്ടു ടീമുകളിലെയും ഏറ്റവും മികച്ച കളിക്കാരാണവര്‍. എന്നാൽ ക്രിക്കറ്റെന്നത് ഒരു കൂട്ടം താരങ്ങളുടെ കളിയാണ്. അതാണ് അതിന്റെ സൗന്ദര്യം. കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയെ തോൽപിച്ചതിലെ പോസിറ്റിവ് കാര്യങ്ങളുമായാണ് വീണ്ടും മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നത്. ഇതൊരു പുതിയ ദിനവും പുതിയ മത്സരവുമാണ്.’’– ശദബ് ഖാൻ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: "Wish He Registers Century, But Not Against Us": Pakistan Star On Kohli