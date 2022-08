‘പുതിയ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ പരീക്ഷിക്കുന്നത് തുടരും; ചില കാര്യങ്ങൾ രഹസ്യമായിരിക്കട്ടെ’

ദുബായ്∙ ഏഷ്യ കപ്പിൽ ഇന്ന് പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ശക്തമായ പോരാട്ടത്തിനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് ടീം ഇന്ത്യ. അതിനിടെ ടീമിനുള്ളിൽ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ. എന്തൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും പുതിയ ഉത്തരങ്ങൾ തേടിയുള്ള അന്വേഷണം തുടരുമെന്നാണ് മത്സരത്തിനു മുൻപു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ രോഹിത് ശർമ പറഞ്ഞത്.

‘പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാൻ ടീം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയിക്കും, ചിലത് പരാജയപ്പെടും. പക്ഷേ ശ്രമിക്കുന്നതു കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ പുതിയ ഉത്തരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉത്തരങ്ങളും ലഭിക്കില്ല.

അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴൊക്കെ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുവോ അപ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾ പുതിയ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. അതുവഴി പുതിയ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും.– പുതിയ ബാറ്റിങ് കൂട്ടുകെട്ട്, ബൗളിങ് കൂട്ടുകെട്ട് അങ്ങനെ..കഴിഞ്ഞ 8–10 മാസങ്ങൾക്കിടയിൽ പുതിയ ചില ഉത്തരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടരും. ലോകകപ്പ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും’– രോഹിത് ശർമ പറഞ്ഞു.

ഇന്നു നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ആര് ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് അത് ടോസ് ഇട്ടതിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്കു തന്നെ കാണാമെന്നും ചില കാര്യങ്ങൾ രഹസ്യമായിരിക്കട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം ചിരിച്ചുകൊണ്ടു മറുപടി പറഞ്ഞു.

സൂര്യകുമാർ യാദവ്, ഋഷഭ് പന്ത് എന്നിവരെ ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിനിറക്കി കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഇന്ത്യ പരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നു. നേരത്തെ വിരാട് കോലിയും രോഹിത് ശർമയ്ക്കൊപ്പം ഓപ്പൺ ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു മാസത്തോളം നീണ്ട് ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം നൂറാം ട്വിന്റി20 മത്സരത്തിനായി വിരാട് കോലി ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരുക്കിൽനിന്നു മുക്തനായ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ കെ.എൽ.രാഹുലും ടീമിൽ ഇടംനേടിയിട്ടുണ്ട്.

