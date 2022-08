പാണ്ഡ്യയ്ക്കൊരുമ്മ; പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ ഇന്ത്യൻ വിജയം ആഘോഷിച്ച് അഫ്ഗാൻ ആരാധകൻ

കാബുൾ∙ ഏഷ്യാ കപ്പിലെ ഇന്ത്യ– പാക്കിസ്ഥാൻ പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിജയം ആഘോഷിച്ച് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകന്‍. അവസാന ഓവറിൽ സിക്സടിച്ച് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചപ്പോൾ ടിവി സ്ക്രീനിൽ ഉമ്മ വയ്ക്കുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ ആരാധകന്റെ വിഡിയോയാണു പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

പന്തു കൊണ്ടും ബാറ്റു കൊണ്ടും ഹീറോയായ ഹാർദിക്കിന്റെ മികവി‌‍ൽ ഏഷ്യാ കപ്പ് ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിൽ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യ 5 വിക്കറ്റ് ജയമാണു സ്വന്തമാക്കിയത്. ബോളിങ്ങിൽ 25 റൺസ് വഴങ്ങി 3 വിക്കറ്റെടുത്ത ഹാർദിക് പിന്നീടു 17 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 33 റൺസെടുത്ത് ബാറ്റിങ്ങിലും മിന്നി. വിരാട് കോലി (34 പന്തിൽ 35), രവീന്ദ്ര ജഡേജ (29 പന്തിൽ 35) എന്നിവരും ബാറ്റിങ്ങിൽ തിളങ്ങി.

മത്സരത്തിൽ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ പാക്കിസ്ഥാൻ 19.5 ഓവറിൽ 147ന് ഓൾഔട്ടാകുകയായിരുന്നു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങില്‍ 19.4 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ വിജയ ലക്ഷ്യം മറികടന്നു. രണ്ടാം മത്സരത്തിനൊരുങ്ങുന്ന ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഹോങ്കോങ്ങിനെ നേരിടും. അതേസമയം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഏഷ്യാ കപ്പിൽ മികച്ച ഫോമിലാണു കളിക്കുന്നത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ശ്രീലങ്കയെ എട്ട് വിക്കറ്റുകൾക്കു തോൽപിച്ച അഫ്ഗാൻ, രണ്ടാം പോരാട്ടത്തില്‍ ബംഗ്ലദേശിനെ ഏഴു വിക്കറ്റുകൾക്കും കീഴടക്കി.

English Summary: Afghanistan fan celebrates India's win vs Pakistan by kissing Hardik Pandya on TV screen, video shatters internet