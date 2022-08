‘ഇന്ത്യയെയും പാക്കിസ്ഥാനെയും പുറത്താക്കിയാലും അദ്ഭുതമില്ല, തിരിച്ചുവരാൻ അനുവദിക്കില്ല’

മുംബൈ∙ ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും ഭയക്കേണ്ട ടീമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യന്‍ താരം അജയ് ജഡേജ. തകർപ്പൻ പ്രകടനം കൊണ്ട് ശ്രീലങ്കയേയും ബംഗ്ലദേശിനെയും തോൽപിച്ച അഫ്ഗാനെ സൂപ്പർ ഫോർ റൗണ്ടിൽ ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും ഭയക്കണമെന്ന് അജയ് ജഡേജ ഒരു സ്പോർട്സ് മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. വലിയ ടീമുകളിലൊന്നിനെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പുറത്താക്കിയാലും താൻ അദ്ഭുതപ്പെടില്ലെന്നും അജയ് ജഡേജ വ്യക്തമാക്കി.

‘‘അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്ത് അവരുടെ ബോളിങ്ങാണ്. പക്ഷേ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി കളിക്കുന്ന ബാറ്റർമാരെയും അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അവരുടെ കഴിവുകളെക്കുറിച്ച് നന്നായി അറിയാം. 20,30 റൺസെടുത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായാൽ ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും ആയാലും തിരിച്ചുവരാൻ അവർ അനുവദിക്കില്ല. അഫ്ഗാൻ താരങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട്’’– അജയ് ജഡേജ പറഞ്ഞു.

ബംഗ്ലദേശിനെ വീഴ്ത്തി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ഫോർ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. സ്പിന്നർമാരായ മുജീബു‍ർ റഹ്മാനും റാഷിദ് ഖാനും 3 വിക്കറ്റ് വീതം നേടിയ മത്സരത്തിൽ 7 വിക്കറ്റിനായിരുന്നു അഫ്ഗാൻ വിജയം. സ്കോർ: ബംഗ്ലദേശ് 20 ഓവറിൽ 7ന് 127. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ‌ 18.3 ഓവറിൽ 3ന് 131. ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ബി ഗ്രൂപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ അഫ്ഗാൻ 8 വിക്കറ്റിന് വിജയിച്ചിരുന്നു.

