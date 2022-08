‘ഐ ലവ് ഇന്ത്യ’യെന്ന് ഹസൻ അലി; പാക്ക് താരത്തെ കാത്തിരുന്ന് ഇന്ത്യൻ ആരാധിക

ദുബായ്∙ ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിലെ ഇന്ത്യ– പാക്കിസ്ഥാൻ പോരാട്ടത്തിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റിനാണു ടീം ഇന്ത്യ ജയിച്ചത്. മത്സരത്തിനുശേഷം ഇന്ത്യ, പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങൾ മത്സരത്തെക്കുറിച്ചു ചര്‍ച്ച ചെയ്തും തോളത്തു കയ്യിട്ടുമൊക്കെ ഗ്രൗണ്ട് വിട്ടത് വ്യാപക പ്രശംസയാണു പിടിച്ചുപറ്റിയത്. മത്സരത്തിനു മുൻപ് പരിശീലനത്തിനിടെയും ഇന്ത്യ, പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ഇന്ത്യയോടുള്ള അടുപ്പം തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പാക്കിസ്ഥാന്‍ പേസർ ഹസൻ അലി.

തന്നെ കാണാനെത്തിയ ഇന്ത്യൻ ആരാധികയോടാണ് ഹസൻ അലി ‘ഐ ലവ് ഇന്ത്യ’ എന്നു പ്രതികരിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ ഹസൻ അലിക്ക് ഒരുപാട് ആരാധകരുണ്ടെന്ന് യുവതിക്കൊപ്പമുള്ള മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു. ഇവർക്കൊപ്പം സെൽഫിയെടുത്ത ശേഷമാണു താരം മടങ്ങിയത്. ഹസൻ‌ അലിയുടെ ഭാര്യ സമിയ അർസൂ ഇന്ത്യൻ വംശജയാണ്. മുഹമ്മദ് വാസിം പരുക്കേറ്റു പുറത്തായതോടെയാണ് ഏഷ്യാ കപ്പിനുള്ള പാക്കിസ്ഥാൻ ടീമില്‍ ഹസൻ‌ അലിയെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.

ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ താരത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചില്ല. ഹാരിസ് റൗഫ്, ഷാനവാസ് ദഹാനി, നസീം ഷാ എന്നീ പേസർമാരെയാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ഇറക്കിയത്. ഹോങ്കോങ്ങിനെതിരായ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ കളിക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഹസൻ അലി.

English Summary: Pakistan's Hasan Ali says ‘I love India’ after spotting Indian lady during training in Dubai