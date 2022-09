പിച്ചിൽ കാണാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാനാകില്ല: കെ.എൽ. രാഹുലിന് വിമർശനം

ദുബായ്∙ ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഹോങ്കോങ്ങിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ കെ.എൽ. രാഹുല്‍ പുറത്തെടുത്ത ബാറ്റിങ് ശൈലിയെ വിമർശിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം വെങ്കടേഷ് പ്രസാദ്. രാഹുലിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സമീപനം ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും വെങ്കടേഷ് പ്രസാദ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. ദുര്‍ബലരായ ഹോങ്കോങ്ങിനെതിരെ ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങിയ രാഹുൽ 39 പന്തുകളിൽനിന്ന് 36 റൺസ് മാത്രമാണു നേടിയത്. രാഹുൽ പന്തുകൾ പാഴാക്കി കളയുകയാണെന്നു വ്യാപകമായി വിമർശനം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

‘‘പിച്ചില്‍ കാണാൻ സാധിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സമീപനം അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, പ്രത്യേകിച്ചും കെ.എൽ. രാഹുലിൽനിന്നും.’’– വെങ്കടേഷ് പ്രസാദ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. അതേസമയം ഒന്നോ, രണ്ടോ മത്സരങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ട ആളല്ല കെ.എൽ. രാഹുലെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർ വസീം ജാഫർ പ്രതികരിച്ചു.

‘‘എല്ലാ താരങ്ങൾക്കും ആവശ്യത്തിനു സമയം നൽകുന്ന രീതിയാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കുറച്ചുകാലങ്ങളായി കാണുന്നത്. ടീമിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. പരുക്കല്ലാതെ ഒന്നോ രണ്ടോ മത്സരം മോശമായി കളിച്ചതുകൊണ്ട് കെ.എൽ. രാഹുലിനെ ടീമിൽനിന്നു മാറ്റുമെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നില്ല’’– വസീം ജാഫർ വ്യക്തമാക്കി. 40 റൺസ് വിജയമാണ് ഇന്ത്യ ഹോങ്കോങ്ങിനെതിരെ സ്വന്തമാക്കിയത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാനെ അഞ്ച് വിക്കറ്റിനു തോൽപിച്ചു.

