‘ഋഷഭ് പന്ത് ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് കളിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ്, കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ നൽകണം’

മുംബൈ∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ടീമിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ഋഷഭ് പന്തിന്റെ സ്ഥാനം ഉറപ്പാണെന്നു മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം നിഖിൽ ചോപ്ര. മധ്യനിരയിലെ സ്ഫോടനാത്മകമായ ബാറ്റിങ് പ്രകടനം കാരണം ലോകകപ്പ് ടീമിൽ പന്ത് കളിക്കുമെന്നും നിഖിൽ ചോപ്ര ഒരു സ്പോർട്സ് മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. ഋഷഭ് പന്തിനു കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കണമെന്നും നിഖിൽ ചോപ്ര വ്യക്തമാക്കി.

പന്തിനു കൂടുതൽ സമയം കളിക്കാനായി ലഭിക്കണമെന്നു മുൻ ഇന്ത്യൻ താരമായ ദീപ്ദാസ് ഗുപ്തയും പ്രതികരിച്ചു. അഞ്ചാം നമ്പരിൽ ഒക്കെ ഋഷഭ് പന്തിനെ ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറക്കുന്നതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നതെന്നും ദീപ്ദാസ് ഗുപ്ത വ്യക്തമാക്കി. ‘‘ ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഹോങ്കോങ്ങിനെതിരെ ഋഷഭ് പന്തിനെ കളിക്കാൻ ഇറക്കി, അതു ശരിയാണ്. പക്ഷേ എവിടെയാണ് അദ്ദേഹം ബാറ്റു ചെയ്തത്. പന്തിനെ അഞ്ചാം നമ്പരിൽ ഇറക്കുന്നതിലൊന്നും കാര്യമില്ല. പന്തിനെ കളിക്കാൻ ഇറക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്റിങ്ങിന് അദ്ദേഹത്തിനു കുറച്ചു സമയവും ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്’’– ദീപ്ദാസ് ഗുപ്ത പറഞ്ഞു.

ഏഷ്യാ കപ്പിൽ പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഋഷഭ് പന്തിനെ ടീമിലെടുത്തിരുന്നില്ല. ദിനേഷ് കാർത്തിക്കാണ് ഈ മത്സരത്തിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായത്. ഹോങ്കോങ്ങിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ പന്ത് കളിച്ചെങ്കിലും ബാറ്റിങ്ങിന് അവസരം ലഭിച്ചില്ല. ഹോങ്കോങ്ങിനെതിരെ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 192 റൺസാണെടുത്തത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ പോരാട്ടം അഞ്ചിന് 152 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് 40 റൺസ് വിജയം.

