വിൽ യു മാരി മീ ! ഏഷ്യാ കപ്പ് മത്സരത്തിനു ശേഷം ഹോങ്കോങ് താരത്തിന്റെ വിവാഹാഭ്യർഥന

ദുബായ് ∙ ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഹോങ്കോങ്ങിനെതിരായ വിജയത്തോടെ കയ്യടി നേടിയത് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളാണെങ്കിലും മത്സരശേഷം ആരാധകരുടെ മനം കവർന്നത് ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ഹോങ്കോങ് താരം കിൻചിത് ഷാ. മത്സരശേഷം പവലിയനിലെത്തിയ ഹോങ്കോങ് ബാറ്റർ മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് തന്റെ പ്രണയിനിയോട് വിവാഹാഭ്യർഥന നടത്തി. കൂട്ടുകാരി സമ്മതം അറിയിച്ചതോടെ കയ്യിലിരുന്ന മോതിരം അണിയിച്ച് കെട്ടിപ്പുണർന്നു.

26 വയസ്സുകാരനായ ഷാ ഹോങ്കോങ്ങിനു വേണ്ടി ഇതുവരെ 43 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുംബൈയിൽ നിന്നു ഹോങ്കോങ്ങിലേക്കു കുടിയേറിയതാണ് ഷായുടെ കുടുംബം.

