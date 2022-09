തിളങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മാറ്റണം; ടീം ഇന്ത്യയ്ക്ക് പാക്ക് മുൻ താരത്തിന്റെ ‘ഉപദേശം’

ഇസ്‍ലാമബാദ്∙ ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ മുന്നോട്ടു പോകണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ബോളിങ് വിഭാഗത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഡാനിഷ് കനേരിയ. ‘‘ഇന്ത്യൻ ബോളിങ് ശരിക്കും ഉത്കണ്ഠയുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ആവേശ് ഖാൻ ഒരുപാടു റൺസ് വഴങ്ങുന്നു. അർഷ്ദീപ് സിങ്ങും അങ്ങനെ തന്നെ. അതിനാൽ സമ്മർദം മുഴുവൻ ഭുവനേശ്വർ കുമാറിന്റെ ചുമലിലാണ്. യുസ്‍വേന്ദ്ര ചെഹലിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവുകൾ പൂർണമായും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല’’– ഡാനിഷ് കനേരിയ യുട്യൂബ് വിഡ‍ിയോയിൽ പറഞ്ഞു.

‘‘ചെഹലിന് സ്പിൻ ബോളിങ്ങിൽ തിളങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റണം. പകരം രവി ബിഷ്ണോയി കളിക്കട്ടെ. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മികച്ച ഫോമിലാണ്. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനു മുൻപ് ഓൾറൗണ്ടർ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ ജോലി ഭാരം കുറയ്ക്കാനും ഇന്ത്യ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഋഷഭ് പന്തിനെയോ, ദിനേഷ് കാർത്തിക്കിനെയോ പിന്തുണയ്ക്കുക, അവരിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. ഞാൻ ഹാർദിക്കിന് വിശ്രമം അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദീപക് ഹൂഡയെ ഉറപ്പായും കളിപ്പിക്കും. ബോളിങ്ങിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മികവു കൂടി അതിനു കാരണമാണ്’’– കനേരിയ വ്യക്തമാക്കി.

ഏഷ്യാ കപ്പിലെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച് ഇന്ത്യ സൂപ്പർ ഫോറിലെത്തിയെങ്കിലും ബോളിങ് യൂണിറ്റിനെച്ചൊല്ലി ആശയക്കുഴപ്പങ്ങള്‍ തുടരുകയാണ്. ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയുടെ അഭാവത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഓൾ റൗണ്ടർ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ ബോളിങ് പ്രകടനമാണ് പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ തുണയായത്. പേസർ ആവേശ് ഖാനും സ്പിന്നർ ചെഹലിനും തിളങ്ങാനാകുന്നില്ല.

ടീം ഇന്ത്യയുടെ മോശം ബോളിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് ഹോങ്കോങ്ങിനെതിരായ മത്സരത്തിനു ശേഷം ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ തന്നെ തുറന്നുപറയുകയും ചെയ്തു. സൂപ്പർ ഫോറിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഞായറാഴ്ച ഇന്ത്യ പാക്കിസ്ഥാനെ നേരിടാനൊരുങ്ങുകയാണ്. പിന്നീട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെയും ഇന്ത്യയ്ക്കു സൂപ്പർ ഫോർ മത്സരമുണ്ട്.

